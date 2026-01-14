  • Megjelenítés
Jó hírt közölt az Operatív Törzs!
MTI
A HungaroMet jelentése szerint enyhül az időjárás, szerdán sem havazás, sem hófúvás nem várható az országban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Operatív törzs szerdai ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. Mukics Dániel elmondta: senki ne merészkedjen a folyóvizek jegére, mert az életveszélyes!

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére figyelmeztetést adtak ki ónos eső veszélye miatt.

Ez csupán figyelmeztetés és nem riasztás.

Ám mindenkit arra kérnek, hogy útnak indulás előtt nézzék meg a met.hu weboldalt, ha pedig riasztás lenne érvényben, akkor aki teheti, ne induljon útnak - közölte Mukics Dániel.

Csütörtökön ködös idő várható a déli országrészben, és pénteken sem várható veszélyes időjárási helyzet. Lezárt település és útszakasz továbbra sincs az országban, és sehol nincs érvényben súlykorlátozás - tette hozzá.

