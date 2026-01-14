  • Megjelenítés
 
Kevesen hiszik el, ami az amerikai gazdaságban történik

Az elmúlt hónapokban szinte mindenki ugyanazt a sztorit árazta: a tavaly őszi munkaerőpiaci megtorpanás után az amerikai növekedés óhatatlanul hűl, a Fed pedig előbb-utóbb kénytelen lesz alkalmazkodni. Ebbe a keretbe a piac kényelmesen bele tudta rendezni a következő lépéseit. Csakhogy az utóbbi hetekben több, első ránézésre “mellékes” adat érkezett, amelyek együtt már nem illenek ebbe a képbe. Ha egymás mellé tesszük őket, egy teljesen más forgatókönyv rajzolódik ki, és ez nem csak a kamatvárakozásokról szól, hanem arról is, hogy a részvénypiac mit fog félreérteni a következő hónapokban.
Tavaly ősszel, a munkaerőpiaci lassulás első jeleinél sokan elkezdtek komolyan aggódni az amerikai növekedés miatt. Ebben a környezetben a Fed kamatcsökkentései logikusnak tűntek: ha a munkahelyek számának bővülése elakad, a fogyasztás is elgyengülhet, és ez gyorsan begyűrűzik a teljes gazdaságba.

Az elmúlt hetekben viszont olyan adatok érkeztek, amelyek felett külön-külön könnyű lenne elsiklani. Egymás mellé téve őket azonban egyre nehezebb fenntartani azt a képet, amit az USA-ról gondoltak sokan.

Sőt, az adatcsomag inkább azt üzeni: a növekedés nem tűnt el, csak máshonnan jön, és közben az inflációs kérdés sem zárható le. Ez pedig már a részvénypiacok számára is több, mint makrosztori.

