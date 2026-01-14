Kurali: külön forgatókönyvvel készülünk a békére

Bulgáriában alig több, mint két hete vezették be az eurót. Petar Chobanov, a bolgár jegybank alelnöke a Financial Times bécsi CEE Forum konferenciájának monetáris politikai beszélgetésén úgy értékelt, hogy a bevezetés olajozottan zajlik: a forgalomban lévő készpénz 50 százalékát már ki is vonták. Az ország gazdasági helyzete kiváló, 3 százalék körüli inflációval és növekedéssel, így szerinte nem igazolódtak be az aggodalmak, hogy a bevezetés drámaian megemeli az árakat. A lakossággal ettől függetlenül nem olyan egyszerű elfogadtatni a változást, de szerinte ez csak a természetes ellenállás, ami minden változással szemben megjelenik. A bevezetés folyamata zökkenőmentesen halad előre, ez is mutatja, hogy valójában nincs nagy lakossági ellenállás.
Horvátország néhány éve cserélte le hazai fizetőeszközét euróra. Sandra Švaljek, a horvát jegybank alelnöke elmondta, hogy a bevezetés éppen egy olyan időszakban zajlott, amikor magas volt az infláció, ezért nem volt egyszerű dolguk. A váltás azonban nagyon sikeresen zajlott, csökkentek az ország finanszírozási költségei. Kiemelte, hogy a pozitív hatások már a belépés előtt jelentkeztek, 100 bázisponttal csökkent a kockázati felár. Horvátországnak ráadásul még sosem volt ilyen jó a hitelminősítői értékelése, 2 fokozattal kerültek feljebb.
Kurali Zoltán, az MNB alelnöke az elmúlt évek magyar inflációs pályájáról elmondta, hogy a legutóbb közzétett decemberi inflációs adat 3,3 százalék volt, ami jelentős mérséklődést jelez a 2023-as csúcshoz képest.
Kiemelte, hogy mára a kormány és a jegybank között közös felismeréssé vált, miszerint az infláció komoly probléma,
ezért mindkét fél célzott intézkedésekkel igyekezett letörni azt, ami érezhetően eredményesnek bizonyult.
A gazdasági növekedésről kifejtette, hogy a belföldi fogyasztás és a növekvő jövedelmek élénkítik a keresletet, miközben a külső környezet – különösen az export és az ipar – visszafogottabban teljesít. Emiatt a tavalyi évre valószínűsített 0,5%-os növekedés után idén az újonnan belépő működőtőke-beruházások, a bázishatások és a külső környezet javulása miatt már körülbelül 2 százalékos növekedést tartanak reálisnak. (A decemberi jegybanki előrejelzés az idei évre 2,4%-os növekedést jósol.)
Kifejtette, hogy nemrég némileg megváltoztatták az iránymutatásukat, az egyszerű tartásról adatvezérelt üzemmódba váltottak.
A kulcsfaktor, amit figyelemmel követnek, az az inflációs várakozások alakulása. A szolgáltatási szektorban továbbra is makacs inflációs nyomás tapasztalható.
Továbbra is fenntartjuk az óvatos és türelmes megközelítésünket
– tette hozzá.
Grúz kollégája, Ekaterine Mikabadze az orosz-ukrán háborúra áttérve kifejtette, hogy "imádkozunk a békéért". A béke Grúzia és a régió számára a kockázati prémiumok csökkenésével is járna.
Kurali az orosz-ukrán háború lezárultára reflektálva elárulta, hogy az MNB-nél is létezik alternatív forgatókönyv a geopolitikai feszültségek mérséklődésének esetére. Ez a forgatókönyv a pénzügyi kondíciók javulásával számol, és egyszerre hozna alacsonyabb inflációt és gyorsabb gazdasági növekedést. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a konkrét részletek határozzák meg a tényleges hatást a gazdasági aktivitásra. Bár rövid távon bizonyos kockázati prémiumok csökkenése megfigyelhető lehet, ezek mértéke és tartóssága továbbra is bizonytalan, ezért a jegybank óvatosan értékeli az ilyen jellegű hatásokat.
A kérdésre, hogy problémát jelent-e a jegybanki függetlenségre nézve, hogy Varga Mihály korábban a kormány tagja volt, Kurali úgy válaszolt, hogy szerinte nem.
Azt hangsúlyozta, hogy a jegybank működését világos jogszabályi és intézményi keretek határozzák meg, amelyek kifejezetten a függetlenséget szolgálják. Hozzátette, hogy Magyarország ezen a téren nemzetközi összehasonlításban is kedvező mutatókkal rendelkezik, az intézményi függetlenség objektív mérőszámai is ezt támasztják alá.
Elmondása szerint szerinte nincs ok kétségbe vonni az adott személy szakmai függetlenségét, mivel a döntéshozatal nem egyéni alapon, hanem testületi, szabályozott keretek között történik. A jegybanki függetlenség végső kontrollját a piacok jelentik, amelyek visszajelzései önmagukban is fegyelmező erővel bírnak. Ennek ellenére a függetlenségről elismerte, hogy
ezt minden nap bizonyítanunk kell.
Címlapkép forrása: Portfolio
