Megérkezett az időjárás-előrejelzés: csúnyán beborul Magyarországon a következő napokban

Ahogy arról tudósításunkban is beszámoltunk, tegnap több megyére is narancs riasztás volt érvényben ónos eső veszélye miatt.
A mai naptól kezdve a hét folyamán a csapadék helyett a köd veheti át a főszerepet hazánk időjárásában. A Weather on Maps szerint legalább szombatig egy hidegpárna lezs úrrá hazánk légkörén, így szürke időr és esetenként akár ónos szitálásra is számíthatunk. Ezt követően
keleties áramlás vállhat dominánsá, amellyel jóval szárazabb, napsütéses idő érkezik. A tiszta időjárás pedig ismételten erős, -10 Celsius-fok alatti fagyokat hozhat majd.
Időjárás szerdán
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szerdán az ország döntő részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható amely zúzmarával is párosul. A délnyugati országrészeken kevesebb lehet a felhő, ott derült körzetek is előfordulhatnak.
A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat.
Este északkeleten kisebb havazás, ónos eső is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás hazánkban, de délnyugaton olykor megélénkülhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -5 és +2 Celsius-fok között alakul, de a szelesebb, naposabb délnyugati országrészben ennél jóval enyhébb időre számíthatunk,
a délnyugati határvidéken 10 Celsius-fok fölötti csúcsértékek is előfordulhatnak.
Késő este -7, +2 Celsius-fok valószínű.
Időjárás csütörtökön
A hidegpárna jóvoltából csütörtökön a szerdaihoz hasonló időjárási körülményekre lehet számítani az országban. Túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, mindössze délnyugaton vékonyodhat a felhőzet a HungaroMet szerint. Az északkeleti megyékben reggelig helyenként előfordulhat ónos eső, havazás, másutt ónos szitálás, szitálás, hószállingózás lehet. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +4 Celsius-fok között alakul, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő.
Időjárás pénteken
A borult, párás időjárás pénteken is velünk marad az előrejelzések szerint, délnyugaton vékonyodhat csak meg a felhőzet némileg az országban. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad majd, a maximum hőmérséklet pedig délután általában -1 és +4 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő.
Időjárás hétvégén
Szombaton folytatódik a nagyrészt borult, párás időjárás Magyarországon. Kevés helyen van kilátás gyenge vegyes halmazállapotú csapadékra, a hajnali hőmérséklet pedig -4, +1, a délutáni maximum pedig várhatóan 0 és +5 Celsius-fok között valószínű.
Vasárnap északkelet, kelet felől
egyre nagyobb területen szakadozhat a felhőzet, de maradhatnak még hazánkban borult, párás körzetek.
Nyugaton néhol gyenge csapadék nem kizárt. A keleties szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +0, míg a csúcsérték -2 és +4 Celsius-fok között valószínű.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Nagyot esett a JP Morgan, de "ez a részvény mindig visszapattan", gyors korrekció jöhet
Optimista a CNBC szakértője.
Bankárok tömegeit hívják Londonba, a cserélődő elitet veszik célba
Miközben sokan elhagyják Nagy-Britanniát, a Deutsche Bank pont most lát fantáziát benne.
Választás 2026: lehet jelentkezni szavazatszámlálónak
Díjazást is kapnak a bizottsági tagok.
Nagy bejelentést tettek Trumpék, itt a fordulat
Ez sok mindent megváltozhathat.
Lejtőn a bankrészvények, kezdi komolyan venni a piac Trump pusztító ötletét
A hitelkártyák kamatába nyúlna bele az amerikai elnök.
Elkezdődött: Amerika beavatkozik Iránban, bejelentés jött Washingtonból
Folyamatosan eszkalálódik a helyzet.
Döntött Grönland a saját sorsáról - Trump szerint ebből hatalmas baj lesz
Az amerikai elnök most nagyon nem örül.
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
CBAM 2026: a vámkezelés is megakadhat, ha nincs rendben a CBAM-státusz
A CBAM-kötelezettségek 2026. január 1-jétől "éles" üzemmódba kapcsoltak: a vámhatóság a vámkezelések során vizsgálja, hogy az importőr érintett-e CBAM szempontból, és csak meghatározo
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?