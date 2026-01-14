  • Megjelenítés
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: csúnyán beborul Magyarországon a következő napokban
Elhagyta Magyarországot a tegnapi nap folyamán az ország több megyéjében is ónos esőt és keleten havazást hozó csapadékzóna. A következő napokban borult, ködös időre kell készülni az időjárás-előrejelzések szerint. A Weather on Maps meteorológusai szerint legalább szombatig hidegpárna lesz úrrá a légkörön hazánk felett a kiterjedt rétegfelhőzet miatt.

Ahogy arról tudósításunkban is beszámoltunk, tegnap több megyére is narancs riasztás volt érvényben ónos eső veszélye miatt.

A mai naptól kezdve a hét folyamán a csapadék helyett a köd veheti át a főszerepet hazánk időjárásában. A Weather on Maps szerint legalább szombatig egy hidegpárna lezs úrrá hazánk légkörén, így szürke időr és esetenként akár ónos szitálásra is számíthatunk. Ezt követően

keleties áramlás vállhat dominánsá, amellyel jóval szárazabb, napsütéses idő érkezik. A tiszta időjárás pedig ismételten erős, -10 Celsius-fok alatti fagyokat hozhat majd.

Időjárás szerdán

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szerdán az ország döntő részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható amely zúzmarával is párosul. A délnyugati országrészeken kevesebb lehet a felhő, ott derült körzetek is előfordulhatnak.

A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat.

Este északkeleten kisebb havazás, ónos eső is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás hazánkban, de délnyugaton olykor megélénkülhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -5 és +2 Celsius-fok között alakul, de a szelesebb, naposabb délnyugati országrészben ennél jóval enyhébb időre számíthatunk,

a délnyugati határvidéken 10 Celsius-fok fölötti csúcsértékek is előfordulhatnak.

Késő este -7, +2 Celsius-fok valószínű.

Időjárás csütörtökön

A hidegpárna jóvoltából csütörtökön a szerdaihoz hasonló időjárási körülményekre lehet számítani az országban. Túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, mindössze délnyugaton vékonyodhat a felhőzet a HungaroMet szerint. Az északkeleti megyékben reggelig helyenként előfordulhat ónos eső, havazás, másutt ónos szitálás, szitálás, hószállingózás lehet. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +4 Celsius-fok között alakul, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő.

Időjárás pénteken

A borult, párás időjárás pénteken is velünk marad az előrejelzések szerint, délnyugaton vékonyodhat csak meg a felhőzet némileg az országban. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad majd, a maximum hőmérséklet pedig délután általában -1 és +4 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de délnyugaton jóval enyhébb lehet az idő.

Időjárás hétvégén

Szombaton folytatódik a nagyrészt borult, párás időjárás Magyarországon. Kevés helyen van kilátás gyenge vegyes halmazállapotú csapadékra, a hajnali hőmérséklet pedig  -4, +1, a délutáni maximum pedig várhatóan 0 és +5 Celsius-fok között valószínű.

Vasárnap északkelet, kelet felől

egyre nagyobb területen szakadozhat a felhőzet, de maradhatnak még hazánkban borult, párás körzetek.

Nyugaton néhol gyenge csapadék nem kizárt. A keleties szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +0, míg a csúcsérték -2 és +4 Celsius-fok között valószínű.

