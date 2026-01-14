Nagy változás jön a Teslánál!

Elon Musk az X-en bejelentette, hogy a Tesla önvezető szoftvere, az FSD (Full Self Driving) február 14-től már csak havi előfizetéses konstrukcióban lesz elérhető.

Musk nem indokolta a döntést, de az előfizetés már elérhető havi 99 dollárért. A váltás megszünteti az FSD jelentős előzetes fizetési kötelezettségét, amely az Egyesült Államokban körülbelül 8000 dollárba kerül.

A Tesla az elmúlt évben értékesítési visszaeséssel küzdött, amelynek következtében az autógyártó elvesztette világelső elektromos járműgyártó pozícióját a kínai BYD. Ez arra késztette a vállalatot, hogy nagyobb prioritást adjon a technológiaorientált kezdeményezéseknek, mint például az FSD, a robotaxik és a robotika.

Az FSD egy fejlett vezetéstámogató rendszer, amely

neve ellenére továbbra is megköveteli a sofőr folyamatos figyelmét,

és szükség esetén elvárja a vezető azonnali beavatkozását.

