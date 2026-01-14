Nagyot ugrott az amerikai termelői infláció

A kormányzati leállás óta most érkeztek először termelői inflációs adatok és rögtön meglepetést okoztak, hiszen októberben és novemberben is emelkedést láthattunk. A kiskereskedelmi forgalom a várakozásokkal megegyezően érkezett. Mindkét adat rávilágít arra, hogy a további kamatcsökkentéseket már nem fogják tálcán kínálni.

Októberben a termelői árindex éves alapon 2,7%-ról 2,8%-ra ugrott, majd novemberben 2,8%-ról 3%-ra. A termelői maginfláció októberben 2,6%-ról 2,9%-ra, majd novemberben 3%-ra emelkedett.

Fontos megjegyezni, hogy a kormányzati leállás óta ezek az első termelői inflációs adatok. Míg az infláció stabil csökkenést mutatott addig a termelői infláció nagyot emelkedett.

A novemberi kiskereskedelmi forgalom az előző havival megegyezően 3,3%-kal emelkedett éves alapon. Havi alapon az előző havi 0,6% helyett 0,4% volt a növekedés.

Összességében a bejövő adatok nem változtatják meg a nagyképet, mindenesetre a dezinflációs narratíva szempontjából a termelői árak emelkedése kissé zavaró. De azt is meg kell jegyezni, hogy ekkora emelkedés nem okoz nagy ugrást a fogyasztói árindexben. A mostani adat inkább afelé mutat, hogy az infláció további csökkenése egyre nehezebb lesz.

Ez pedig inkább a kamatok tartása felé mutat. A kiskereskedelmi forgalom pedig inflációval igazítva kevesebb, mint 1%-kal emelkedik éves alapon.

Ez is azt mutatja, hogy az AI-beruházásokon kivül mennyire a szolgáltatások húzzák az amerikai gazdaságot.

