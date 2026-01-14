Télen súlyosbodó krónikus betegségekre figyelmeztet a szakember!

A téli hideg, a száraz levegő és a napfény hiánya sok krónikus bőrbetegség tüneteit súlyosbíthatja, de tudatos bőrápolással és időben megkezdett kezeléssel a panaszok jelentősen enyhíthetők – hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.

A téli hónapok különösen megterhelik az olyan krónikus bőrbetegségekkel élőket, mint az atópiás dermatitisz (szárazságekcéma), a pikkelysömör, a rozacea, valamint kisebb mértékben az aknés bőr és a szeborreás dermatitisz. A hideg, a száraz levegő, a fűtött helyiségek és a kevesebb napfény miatt a bőr könnyebben kiszárad, gyulladttá válik, viszkethet és hámlani kezd.

Atópiás dermatitisz esetén nyáron akár tünetmentesség is előfordulhat, télen viszont gyakran jelentős állapotromlás jelentkezik, ami alvászavarhoz, krónikus stresszhez is vezethet – még akkor is, ha a beteg egész évben gyógyszert szed. A pikkelysömör tüneteinek romlásában a napfény és a D-vitamin hiánya játszik fontos szerepet, mivel a betegség jól reagál a fénykezelésre, és sok beteg nem pótolja megfelelően a D-vitamint.

A rozaceánál elsősorban a hirtelen hőmérséklet-változás vált ki panaszokat, például amikor a hideg utcáról fűtött helyiségbe lépünk. Télen gyakoribb a kézekcéma is, részben a gyakori kézmosás, részben a hideg és a száraz levegő miatt. A szeborreás dermatitisz tüneteit a sapkaviselés, a ritkább hajmosás és a napfény gyulladáscsökkentő hatásának hiánya erősítheti.

A panaszok súlyosbodásához gyakran helytelen bőrápolási szokások is hozzájárulnak: a hosszú, forró fürdők, az erős illatanyagú szappanok és testápolók tovább rontják a bőr állapotát. Télen a verejték- és faggyútermelés is csökken, miközben a fűtés szárítja a levegőt, fokozva a bőr vízvesztését.

A szakember szerint télen zsírosabb bőrápoló készítmények használata ajánlott, és fontos, hogy vizes bázisú krémek felvitele után ne menjünk azonnal a hidegbe – érdemes legalább fél–egy órát várni. Atópiás dermatitisz esetén a pamutruházat előnyösebb a műszálasnál, mert kevésbé irritálja a bőrt. A kézekcéma megelőzésében pedig segíthet, ha lehetőség szerint kézmosás helyett kézfertőtlenítőt használunk.

Címlapkép forrása: Jose Luis Pelaez inc via Getty Images