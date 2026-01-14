Teljesen lecsatolja Kínát az USA a venezuelai olajról

A Venezuelából Kína felé induló olajszállító hajók száma drámaian lecsökkent, miután Donald Trump amerikai elnök decemberben blokádot rendelt el a venezuelai olajat szállító, szankciók alá eső tartályhajók ellen. Az intézkedés része volt annak a nyomásgyakorlásnak, amelyet Nicolás Maduro venezuelai elnökre gyakoroltak, és amely végül az USA különleges katonai akciójához, majd Maduro elfogásához vezetett.
Az elfogást követően Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok átvette az irányítást az OPEC-alapító tag Venezuela felett, és arra buzdította az amerikai vállalatokat, hogy fektessenek be a venezuelai olajszektorba.
Az amerikai hatóságok a blokád bejelentése óta öt venezuelai kötődésű hajót foglaltak le. Emiatt több hajótulajdonos inkább visszafordította a tartályhajóit, vagy a rakodás után visszatért a venezuelai felségvizekre, hogy elkerülje az elkobzást.
A január 3-i amerikai rajtaütés idején mintegy tucatnyi, nyersolajjal megrakott tanker hagyta el Venezuelát kikapcsolt helymeghatározóval. A hajók többsége azonban visszatért, miután
az ideiglenes venezuelai kormány 50 millió hordóra szóló olajszállítási megállapodást kötött Washingtonnal.
Három tanker folytatta útját Ázsia felé, és várhatóan február végén érkezik meg Kínába – közölte egy, a szállításban érintett forrás. A hajók hozzávetőleg 3 millió hordó fűtőolajat és 2 millió hordó, Merey típusú nehéz nyersolajat szállítanak.
A Kpler elemzőcég adatai szerint a blokád kezdete óta 2,9 millió hordó nyersolaj hagyta el Venezuelát Ázsia irányába, emellett további 2,6 millió hordó fűtőolaj jutott át a blokádon.
A Kínába várhatóan megérkező mintegy 5 millió hordó olaj napi 166 ezer hordónak felel meg ebben az időszakban. Ez jelentős visszaesés a tavalyi átlaghoz képest, amikor Venezuela naponta 642 ezer hordó nyersolajat és fűtőolajat exportált Kínába, ami
az összes venezuelai kivitel körülbelül 75 százalékát tette ki.
Kína ugyanakkor már tavaly év végén jelentős venezuelai olajkészleteket halmozott fel, és több tízmillió hordónyi olaj még úton van az ország felé. Emiatt a kínai finomítók egyelőre nem sietnek alternatív beszerzési forrásokat keresni. A Kpler becslése szerint 43 millió, a Vortexa számításai szerint 52 millió hordó venezuelai olaj tart kelet felé.
A kiesés leginkább a kínai független finomítókat érinti, amelyek eddig a venezuelai nyersolaj legnagyobb vásárlóinak számítottak. A venezuelai olaj ugyanakkor a kínai tengeri úton érkező olajimportnak mindössze mintegy 4 százalékát adja.
2026 második negyedévtől a kínai független finomítók kénytelenek lehetnek alternatív beszerzési forrásokat keresni, például kanadai olajfajtákra váltani.
A várakozások szerint a venezuelai olaj nagyobb része az amerikai piacra terelődik át, ami több kanadai készletet szabadíthat fel az ázsiai vevők számára.
A független finomítók jellemzően venezuelai olajból – főként Merey típusú nyersolajból és fűtőolajból – állítanak elő útburkoló bitument. Az elmúlt években a kereskedők gyakran maláj vagy brazil eredetűként tüntették fel a venezuelai olajat, hogy megkerüljék az amerikai szankciókat.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
