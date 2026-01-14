  • Megjelenítés
Történelmi bejelentést tett a magyarok egyik kedvenc autómárkája
Történelmi bejelentést tett a magyarok egyik kedvenc autómárkája

A Honda bejelentette, hogy megújítja logóját. A Honda autóit jelképező ikonikus H-jel 1963-ban került bevezetésre, az évek során azonban többször is dizájnváltáson esett át.

Az új dizájn a következő generációs elektromos járművek fejlesztésével párhuzamosan született.

A két kinyújtott kézre emlékeztető H-jel a vállalat szerint az elkötelezettségét jelképezi: a mobilitás lehetőségeinek bővítését és az ügyfelek őszinte kiszolgálását:

Forrás: Honda

A frissített H-jel 2027-től fog megjelenni

a következő generációs elektromos és hibrid autókon, és a Honda tervei szerint a márkakereskedéseken, kommunikációs felületeken, valamint autósport eseményeken is feltűnik majd.

