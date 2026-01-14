  • Megjelenítés
Váratlan lépésre készülnek a világ parlamentjeiben, mert nem értik a gazdaságot
Váratlan lépésre készülnek a világ parlamentjeiben, mert nem értik a gazdaságot
Váratlan lépésre készülnek a világ parlamentjeiben, mert nem értik a gazdaságot

A költségvetési problémákkal küzdő politikusok számár pénzügyi képzést indít az OECD, miközben világszerte egyre több ország szembesül adósságválsággal és költségvetési patthelyzettel – tudósított a Bloomberg.

A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) új programot dolgoz ki, amelynek célja, hogy a törvényhozók jobban megértsék az államháztartás előtt álló kihívásokat. A "mesterkurzus" iránt már több parlament is érdeklődést mutatott.

A kezdeményezés időszerűségét az adja, hogy tavaly számos globális válságot okozott a költségvetési patthelyzet, amikor a kiadások és a hiány csökkentésére törekvő politikai vezetők szembekerültek a populista pártok által megszólított választókkal.

A fiskális hibák különösen veszélyesek most, amikor a legtöbb fejlett ipari nemzet államadóssága meghaladja a GDP 100%-át, és a lassú gazdasági növekedés mellett a kötvénypiacok gyorsan büntethetik a felelőtlen költségvetési politikát.

"Számos OECD-országban erős igény mutatkozik az államháztartás helyreállítására a történelmileg magas adósságszintek mellett, de nagyon nehéz a költségvetési reformok megtervezése, jóváhagyása és végrehajtása" - nyilatkozta Scherie Nicol, az OECD vezető politikai elemzője a Bloombergnek.

Az érdeklődő országok között van Skócia is, ahol a májusi választások után, ősszel tervezik elindítani saját pénzügyi képzési programjukat az új törvényhozók számára. Kenneth Gibson, a skót parlament Pénzügyi és Közigazgatási Bizottságának vezetője szerint a jobb pénzügyi ismeretek javítanák a viták minőségét és lelepleznék azokat, akik szándékosan félrevezetik a közvéleményt.

Az OECD-tagállamok jelentős részében a populisták vagy hatalomra kerültek, vagy erősödnek, miközben a kötvénybefektetők a fiskális lazaság legkisebb jelére is a hitelfelvételi költségek emelésével reagálnak, ami kevesebb pénzt hagy a közszolgáltatásokra és beruházásokra.

Az Egyesült Királyságban a munkáspárti kormány több költséges visszalépésre kényszerült, Franciaországban a költségvetési nézeteltérések kormányokat buktattak meg, az Egyesült Államokban pedig rekordidejű kormányzati leállás következett be. Spanyolország és Dél-Afrika szintén küzd a költségvetések elfogadásával.

Az OECD program olyan témákról tájékoztatja majd a törvényhozókat, mint a lehetséges államadóssági pályák, a költségvetési szabályok, a pénzügyminiszterek előtt álló kompromisszumok és a gazdasági döntések választókra gyakorolt hatása.

A szervezet 2026-ban kísérleti programot tervez indítani, majd éves mesterkurzusokat tartana a 38 tagállam törvényhozói számára.

Gibson kiemelte a közéleti vita javításának sürgős szükségességét, tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság adóssága 2,9 ezer milliárd fontra (3,9 ezer milliárd dollárra) emelkedett, amit jelentősen növelt a Covid-19 járvány gazdasági kezelésének hatalmas költsége. "Úgy tűnik, sok képviselő úgy beszél a pénzügyi piacokról, hogy nem néz a felszín alá. Több kiadást és alacsonyabb adókat követelnek, és nincs valódi fogalmuk arról, hogy ez mit jelent" - mondta.

