Váratlan lépésre készülnek a világ parlamentjeiben, mert nem értik a gazdaságot

A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) új programot dolgoz ki, amelynek célja, hogy a törvényhozók jobban megértsék az államháztartás előtt álló kihívásokat. A "mesterkurzus" iránt már több parlament is érdeklődést mutatott.
A kezdeményezés időszerűségét az adja, hogy tavaly számos globális válságot okozott a költségvetési patthelyzet, amikor a kiadások és a hiány csökkentésére törekvő politikai vezetők szembekerültek a populista pártok által megszólított választókkal.
A fiskális hibák különösen veszélyesek most, amikor a legtöbb fejlett ipari nemzet államadóssága meghaladja a GDP 100%-át, és a lassú gazdasági növekedés mellett a kötvénypiacok gyorsan büntethetik a felelőtlen költségvetési politikát.
"Számos OECD-országban erős igény mutatkozik az államháztartás helyreállítására a történelmileg magas adósságszintek mellett, de nagyon nehéz a költségvetési reformok megtervezése, jóváhagyása és végrehajtása" - nyilatkozta Scherie Nicol, az OECD vezető politikai elemzője a Bloombergnek.
Az érdeklődő országok között van Skócia is, ahol a májusi választások után, ősszel tervezik elindítani saját pénzügyi képzési programjukat az új törvényhozók számára. Kenneth Gibson, a skót parlament Pénzügyi és Közigazgatási Bizottságának vezetője szerint a jobb pénzügyi ismeretek javítanák a viták minőségét és lelepleznék azokat, akik szándékosan félrevezetik a közvéleményt.
Az OECD-tagállamok jelentős részében a populisták vagy hatalomra kerültek, vagy erősödnek, miközben a kötvénybefektetők a fiskális lazaság legkisebb jelére is a hitelfelvételi költségek emelésével reagálnak, ami kevesebb pénzt hagy a közszolgáltatásokra és beruházásokra.
Az Egyesült Királyságban a munkáspárti kormány több költséges visszalépésre kényszerült, Franciaországban a költségvetési nézeteltérések kormányokat buktattak meg, az Egyesült Államokban pedig rekordidejű kormányzati leállás következett be. Spanyolország és Dél-Afrika szintén küzd a költségvetések elfogadásával.
Az OECD program olyan témákról tájékoztatja majd a törvényhozókat, mint a lehetséges államadóssági pályák, a költségvetési szabályok, a pénzügyminiszterek előtt álló kompromisszumok és a gazdasági döntések választókra gyakorolt hatása.
A szervezet 2026-ban kísérleti programot tervez indítani, majd éves mesterkurzusokat tartana a 38 tagállam törvényhozói számára.
Gibson kiemelte a közéleti vita javításának sürgős szükségességét, tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság adóssága 2,9 ezer milliárd fontra (3,9 ezer milliárd dollárra) emelkedett, amit jelentősen növelt a Covid-19 járvány gazdasági kezelésének hatalmas költsége. "Úgy tűnik, sok képviselő úgy beszél a pénzügyi piacokról, hogy nem néz a felszín alá. Több kiadást és alacsonyabb adókat követelnek, és nincs valódi fogalmuk arról, hogy ez mit jelent" - mondta.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Így árasztják el a kínai autók az egész világot
Idén várhatóan tovább bővül az export.
Nagy változás jön a Teslánál!
Alig pár hét múlva élesedik is.
Váratlan lépésre készülnek a világ parlamentjeiben, mert nem értik a gazdaságot
Az OECD egy meglepő tervvel mentené meg a költségvetéseket.
A világ történelmének egyik legforróbb éve lett 2025
A mostani szokatlan hideg ellenére aggasztó számok érkeztek a tavalyi évről.
Máris itt a fordulat a lakáspiacon: újra drágulnak az albérletek
Szűkül a kínálat, mutatjuk a kerületenkénti és nagyvárosonkénti átlagárakat.
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: csúnyán beborul Magyarországon a következő napokban
Hidegpárna ül az országra.
Nagyot ralizik a Mol!
Tovább száguld az árfolyam.
A vöröszóna kapujába került Macron gazdasága
A súlyosbodó hiány miatt egyre inkább fogy a bizalom Franciaországgal szemben.
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Futóturizmus: a világ élmezőnye és Budapest lehetőségei
A futás sokáig nehezen volt értelmezhető gazdasági szempontból. Túl hozzáférhető volt és túl kevés infrastruktúrát igényelt ahhoz, hogy klasszikus iparágként tekinthessünk rá. Ma azonba
Zsiday Viktor: Zöld álom Magyarországnak
Van egy feltörekvő, de nagyon hatékony zöld technológia, az EGS, amiben óriási potenciál van, és amely komolyan hozzájárulhat Magyarország növekedéséhez. A következő évek potenciálisan l
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?