Vucic már tudja, hogy ki veszi meg a szerb olajtársaságot

Aleksandar Vučić szerb elnök az Egyesült Arab Emírségek államfőjével, Mohamed bin Zájed Ál Nahján sejkkel találkozott. A megbeszélésen a két ország gazdasági kapcsolatai mellett a NIS tulajdonosi szerkezetének várható átalakulása is napirendre került. A tárgyalást követően a szerb államfő megerősítette, hogy a kőolajipari vállalat ügye központi témát jelentett.

"Természetesen beszéltünk a Szerbiai Kőolajipari Vállalatról" – erősítette meg Vučić a találkozó után tartott sajtótájékoztatón.

Arra a kérdésre, hogy a sejkkel folytatott egyeztetések nyomán eldőlt-e már, melyik befektető vásárolhatja meg a NIS orosz kézben lévő részvénycsomagját, a szerb elnök sejtelmes választ adott.

Én ezt már tudom, de még nem árulhatom el

– fogalmazott.

Az újságírók rákérdeztek, hogy a magyar Mol vagy az emirátusi partnerek állnak-e közelebb a NIS orosz tulajdonhányadának megszerzéséhez.

Az is lehet, hogy mindkettő, majd meglátjuk. Két-három napon belül nyilvános lesz

– jelentette ki.

Az elnöki nyilatkozatok alapján

a NIS tulajdonosi átrendeződésével kapcsolatos hivatalos bejelentés a következő napokban várható.

A bejelentésre várva egyre nagyobb rali bontakozik ki a Mol részvényénél, már 2019 óta nem látott szinten van az árfolyam.

