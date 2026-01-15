Diplomáciai üzenet Pekingből: Kína kész az új kereskedelmi paktumokra, de egy országgal óvatos

Kína kereskedelmi minisztériuma csütörtökön egyértelművé tette: az ázsiai nagyhatalom nyitott minden olyan országgal való együttműködésre, amely kész kétoldalú vagy regionális kereskedelmi megállapodásokat kötni. A nyilatkozat különös jelentőséggel bír, mivel egy kifejezetten a Kanadával kötendő szabadkereskedelmi egyezményre vonatkozó kérdésre érkezett válaszként.

A pekingi kereskedelmi tárca szokásos sajtótájékoztatóján merült fel a kérdés: vajon Kína továbbra is törekszik-e a szabadkereskedelmi megállapodás (FTA) tető alá hozására Kanadával? A szóvivő válasza diplomatikus, de sokatmondó volt. Bár konkrétan nem kötelezte el magát Ottawa mellett, az üzenet globális szinten a nyitottságot hangsúlyozta.

Kína hajlandó együttműködni azokkal az országokkal, amelyek érdekeltek a tárgyalásokban

– fogalmazott a minisztérium, jelezve, hogy a labda a partnerországok térfelén pattog.

A kérdés időzítése nem véletlen. Kanada és Kína viszonya az elmúlt években fagyos volt (gondoljunk a Huawei-ügyre vagy a választási beavatkozással kapcsolatos vádakra), ugyanakkor gazdasági értelemben egymásra vannak utalva.

Kanada szemszögéből: Kína hatalmas felvevőpiac az agrártermékek és nyersanyagok számára.

Kína szemszögéből: Kanada kulcsfontosságú forrása a kritikus ásványi anyagoknak (lítium, kobalt), amelyek elengedhetetlenek a kínai dominanciájú elektromosautó-ipar számára.

A nyilatkozat beleillik Peking szélesebb stratégiájába.

Miközben az Egyesült Államok és az Európai Unió protekcionista intézkedésekkel (vámokkal) próbálja védeni saját iparát, Kína a "szabad kereskedelem bajnokaként" próbálja pozicionálni magát.

Forrás: Reuters

