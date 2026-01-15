  • Megjelenítés
Figyelmeztetik a magyarokat: veszély leselkedik rájuk a Balatonnál – Balesetet okozhat a felelőtlenség
Figyelmeztetik a magyarokat: veszély leselkedik rájuk a Balatonnál – Balesetet okozhat a felelőtlenség

Portfolio
A balatonfenyvesi polgárőrség a Facebookon megjelent közleményében arról ír: szomorúan tapasztalják, hogy a befagyott Balaton jegén egyre több, nagy méretű kő található, jellemzően a kijelölt strandoknál és a bejárók környékén. A polgárőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a kövek tóba hajítása veszélyes, és nem alkalmatlan módszer a jég vastagságának ellenőrzésére.

Mint írják, a jég ellenőrzését az arra hivatott szakemberek végzik. A jégre dobott kövek pedig olvadáskor – súlyuknál fogva – a tó medrébe, az iszapba süllyednek, így később nem lesznek láthatók.

A balatonfenyvesi polgárőrség hangsúlyozza: akik követ dobtak a jégre, gondoljanak arra, hogy egy esetleges, korcsolyázásra alkalmas fagyás idején a kövek komoly akadályként szolgálhatnak,

ha pedig valaki el- vagy rájuk esik, akkor súlyos sérülést szenvedhet.

Mivel a kövek a jéghez fagytak, eltávolításuk jelenleg nem lehetséges.

Emellett nyáron, a balatoni fürdőzés közben bárki könnyen belerúghat ezekbe a feledésbe merült kövekbe, ami köröm- és bőrsérülést, de akár komolyabb balesetet is okozhat. Mindez tehát

rendkívül balesetveszélyes.

A polgárőrség nyomatékosan kér mindenkit, hogy hagyjon fel az efféle cselekményekkel, mivel azok felelőtlenek és veszélyesek. Arra is kérik a lakosságot, hogy amennyiben bárki ilyesmit lát, ne hagyja szó nélkül, és

nyugodtan szóljon rájuk!

Címlapkép forrása: Facebook / Balatonfenyves Polgárőrség

