Figyelmeztetik a magyarokat: veszély leselkedik rájuk a Balatonnál – Balesetet okozhat a felelőtlenség

Mint írják, a jég ellenőrzését az arra hivatott szakemberek végzik. A jégre dobott kövek pedig olvadáskor – súlyuknál fogva – a tó medrébe, az iszapba süllyednek, így később nem lesznek láthatók.

A balatonfenyvesi polgárőrség hangsúlyozza: akik követ dobtak a jégre, gondoljanak arra, hogy egy esetleges, korcsolyázásra alkalmas fagyás idején a kövek komoly akadályként szolgálhatnak,

ha pedig valaki el- vagy rájuk esik, akkor súlyos sérülést szenvedhet.

Mivel a kövek a jéghez fagytak, eltávolításuk jelenleg nem lehetséges.

Emellett nyáron, a balatoni fürdőzés közben bárki könnyen belerúghat ezekbe a feledésbe merült kövekbe, ami köröm- és bőrsérülést, de akár komolyabb balesetet is okozhat. Mindez tehát

rendkívül balesetveszélyes.

A polgárőrség nyomatékosan kér mindenkit, hogy hagyjon fel az efféle cselekményekkel, mivel azok felelőtlenek és veszélyesek. Arra is kérik a lakosságot, hogy amennyiben bárki ilyesmit lát, ne hagyja szó nélkül, és

nyugodtan szóljon rájuk!

