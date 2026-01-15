Kelet-Európa egyre inkább utoléri a Nyugatot, egy láthatatlan súly mégis mindenkit visszahúz

A közép- és kelet-európai régió egyre inkább felzárkózik a Nyugathoz, a növekedés üteme jövőre is magasabb lehet a térségben a fejlettebb európai országokénál – hangzott el a Financial Times bécsi, az országcsoportra fókuszáló konferenciáján. Ez jelentős részben az uniós forrásoknak köszönhető, Magyarországra azonban jóval kevesebb pénz érkezik, mint korábban. A kifizetett források tekintetében hazánk mégis meglepően jól áll. A decemberi inflációs adat a várakozásokat felülmúló szolgáltatás-áremelkedést mutatott, ez is a gazdaságban uralkodó bérnyomás tükre, amit az ambiciózus minimálbér-emelkedés fűt. A munkaerő költségének emelkedése az egész régió versenyképességét csökkentheti, ahogy a költségvetési hiány kezelése is szinte minden ország elé kihívást állít.

Egyre inkább utolérhetjük a Nyugatot

A legtöbb közép- és kelet-európai ország gazdasági növekedése 2026-ban várhatóan 2,0% és 3,3% között lesz, ami jóval meghaladja az euróövezetben várható, körülbelül 1-1,5%-os növekedést, megerősítve a régió folyamatos felzárkózását Nyugat-Európához - hangzott el az UniCredit keddi sajtótájékoztatóján a Financial Times bécsi CEE Forum konferenciáján.

A növekedés fő mozgatórugója a belföldi kereslet. Ennek okait fejtegette Mauro Giorgio Marrano, az UniCredit Közép- és Kelet-Európáért felelős senior közgazdásza. „A háztartások fogyasztása továbbra is kulcsszerepet játszik, amit a változatlanul stabil reálbér-növekedés, a mérséklődő infláció és a feszes munkaerőpiac támogat. Arra is számítunk, hogy a beruházások fellendülnek, amit az alacsonyabb kamatlábak, a javuló külső kereslet és az uniós források felgyorsult felhasználása is segít.”

A magas, 2 és 3 százalék közötti növekedési ütem ráadásul jövőre is fennmaradhat a régióban a helyreálló külső kereslet, különösen Németország gazdasági helyzetének javulása miatt.

Meglepően jól állunk az uniós kifizetésekkel

Magyarországon a régió többi országához képest az uniós források kevésbé tudtak hozzájárulni a növekedéshez - kezdte a magyar gazdaság értékelését ifjabb Becsey Zsolt vezető magyar elemző az UniCredit Kelet- és Közép-európai közgazdászainak panelbeszélgetésén. Kiemelte, hogy míg korábban a GDP 1,5-2 százalékának megfelelő uniós forrás érkezett hazánkba évente, jelenleg ez az arány 0,7-0,8 százalékra tehető. Ez az a terület, amiben Magyarország elkülönül a régiós országoktól, és jelentős részben magyarázza az elmúlt 2-3 év gyenge beruházási teljesítményét. Ha azonban megvizsgáljuk a költségvetés és az EU projektek számait, egy érdekességre bukkanhatunk: az ország meglepően jól halad a kifizetett uniós források terén. "Azonban ezek legtöbbször fedezetlenek, ami azt jelenti, hogy van itt egy nagy finanszírozási rés amit a kormánynak kell fizetnie." A Covid utáni nagy uniós pénzügyi alap, az RRF esetében például a kormány már 900 milliárd forintot költött a projektekre.

A lényeg, hogy ha valamikor lesz egy változás a magyar kormány és az európai intézmények közt és Magyarország hozzáférhet a most zárolt források egy részéhez, akkor az önmagában nem fogja fellendíteni a gazdasági növekedést, de ezen a finanszírozási helyzeten minden bizonnyal segít.

Nehéz kigazdálkodni a minimálbéremelést

Az inflációs helyzetre áttérve kijelentette, hogy a bérhányad - tehát a munkaerő költsége a megtermelt értékhez képest - egyértelműen emelkedik Magyarországon, ami "tisztán látható a szolgáltatások inflációjában." A szektor inflációja a decemberi adatban is kellemetlen meglepetést hozott, mert ugyan számítottak emelkedésre, de inkább januárra vagy februárra várták volna a bérnyomás erősödését. A bérnyomás pedig azért van jelen, mert az utóbbi években magas volt a minimálbérek emelkedésének üteme, ami idén is meglehetősen ambiciózus marad.

Becsey szerint tehát Magyarországon visszafogott termékinfláció mellett a jelentősen cél feletti szolgáltatásinfláció lesz jellemző.

Az exportorientált cégek helyzete különösen nehéz, hiszen a nemzetközi, különösen kínai verseny miatt nem emelhetik az árakat és így kell kezelniük az emelkedő béreket. Emellett számukra az erős forint sem kedvező. A német kormány költekezése azonban segíthet a gazdaságnak, ahogy néhány nagyberuházás beindulása is.

Összességében 2 százalék körül alakulhat a hazai növekedés idén, tehát így is lehet egy érdemi gyorsulás.

Az inflációról nehéz biztosat mondani, a kormányzati intézkedések miatt homályos a kép.

A hiány szinte egész Kelet-Európában probléma

Romániában a piac jól fogadta a konszolidációs intézkedéseket, így a jövőre pozitívabban tekinthetünk mint a múltra - mondta Anca Maria Negrescu, az UniCredit vezető román közgazdásza. A kiigazítás eredményei már 2025 utolsó negyedévében láthatóak voltak. Szerinte a javuló pálya folytatódni fog, ami csökkenti az esélyét, hogy az országot leminősítenék bóvli kategóriába. A keleti szomszédunknak azonban még hosszú utat kell megtennie: az idei hiánycél 6 százalék, azonban a számításaik szerint nem biztos, hogy ezt sikerül majd tartani a jelenleg ismert intézkedésekkel. Romániának még legalább 5 éven keresztül fenn kell tartania a pénzügyi fegyelmet. Ha évente 0,8 százalékponttal csökkentik a hiányt, még akkor is csak 2031-re érnek a 3 százalékos szint alá. A magas hiányon kívül magas infláció is sújtja az országot, ami az év első felében 10 százalék körüli lehet.

Csehországról Patrik Rozumbersky vezető cseh közgazdász elmondta, hogy tavaly a választások után Andrej Babis alakított kormányt olyan pártokkal koalícióban, amelyekkel nem sok szakpolitikai kérdésben értenek egyet.

Így ezt a koalíciót nagyon heterogénnek és törékenynek tekintjük, és meglehetősen nagy esélyét látjuk, hogy nem fog kitartani a következő májusi általános választásokig.

Szerinte a kormányváltás magában hordozza azt a kockázatot, hogy fellazul a fiskális fegyelem, illetve hogy még tovább romlik a migráció és Ukrajna támogatásának kérdése miatt amúgy sem túl szívélyes kapcsolat az EU-val. A mostani kormány elvetette a korábbi kabinet által elfogadott költségvetést, így az ország most ideiglenes büdzsével működik. Valószínűleg ezennel a korábbi adminisztráció pénzügyi konszolidációjának is vége.

Szlovákiára áttérve Lubomir Korsnak vezető szlovák közgazdász kifejtette, hogy a költségvetési hiány csökkentése egyértelműen a mostani kormány fő prioritásai közé tartozik. Tavaly a GDP 2 százalékának megfelelő intézkedéseket jelentettek be és az idei év is hasonló lehet. Ennek ellenére az eredmények nem annyira látszanak tisztán: az idei hiány 5 százalék felett lehetett, ami magasabb, mint amit a kormány tervezett. Ennek egyik legfőbb oka, hogy leginkább csak a bevételeket emelték, a költségeket nem faragták lejjebb - a bevételek azonban végül 8 százalékkal elmaradtak a tervtől. Jelenleg a régiós országok közül a szlovákoknál a legalacsonyabb a növekedés, ez azonban a kiigazítás miatt egy ideig nem valószínű, hogy változni fog. Ráadásul szerkezeti problémák is vannak, ugyanis a szlovák gazdaság nagyon függ az autóipartól. Az autók második legnagyobb piaca az USA volt, a vámháború óta azonban jóval kevesebb járművet tudnak ott értékesíteni.

A horvát gazdaság ezzel szemben üde színfolt: a 3 százalék körüli növekedéshez nagyjából ugyanekkora infláció is társul - fejtette ki Hrvoje Dolenec vezető horvát közgazdász. A növekedést leginkább a belső kereslet és az uniós források segítik.

