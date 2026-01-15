Kiderült a dátum: ekkor indulhat a roham a 2,5 milliós lakossági akkutámogatásért

A friss dokumentum rögzíti a pontos feltételeket, így a pályázók mostantól célirányosan készülhetnek a február eleji benyújtásra - a lényegről röviden:
Akár 2,5 millió forint támogatás – önerő nélkül is
A pályázat egyik legvonzóbb eleme, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújt, azaz a sikeres elszámolás után a pénzt nem kell visszafizetni . A támogatás összege háztartásonként elérheti a 2,5 millió forintot, amely a beruházás elszámolható költségeinek 100 százalékát fedezi . Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a rendszer kiépítése nem kerül többe ennél az összegnél, a családoknak nem szükséges saját forrást bevonniuk.
Ha azonban a költségek meghaladják a 2,5 millió forintot, a különbözetet a pályázónak kell állnia.
A támogatás felhasználási köre széles: az energiatároló és az inverter beszerzése mellett elszámolható a tervezés, az engedélyezés, a szerelés munkadíja, sőt a mérőhely szabványosítása és a fázisbővítés költsége is.
A pályázati rendszer megnyitása és a határidők szigorú ütemezést követnek.
A kérelmek benyújtására 2026. február 2-án, hétfőn 10:00 órától van lehetőség
Az első beadási szakasz 2026. március 15. délutánjáig tart, hacsak a rendelkezésre álló forrás hamarabb el nem fogy . A nyerteseknek a támogatói okirat hatálybalépésétől számítva 24 hónapjuk lesz a rendszer teljes kiépítésére .
A jelentkezés kizárólag elektronikus úton, a pályázati honlapon lehet.
Kik pályázhatnak, és ki élvez előnyt?
Az jelentkezhet, akinek a beruházással érintett ingatlanban van az állandó lakóhelye. Feltétel továbbá, hogy a pályázó tulajdonrésszel, haszonélvezeti joggal vagy lízingszerződéssel rendelkezzen az ingatlanban.
Bár a pályázat országos, az elbírálás során meghatározott sorrend érvényesül.
- Az éves szaldó elszámolásból a pályázat beadása előtt kikerült, illetve az éves szaldó elszámolásból 2030. december 31-ig kikerülők, valamint az állami támogatás nélkül, önerőből napelemes rendszert telepített, bruttó elszámolás alá eső pályázók.
- Ezt követően pedig az 5000 fő alatti településen bejelentett állandó lakhellyel rendelkezők.
Az első preferencia csoportban a településméret (kisebb lélekszámútól nagyobb felé), ezt követően a beadási időpont határozza meg a rangsort, a második csoportban a beadási időpont - olvasható a pályázati felhívásban.
Fontos technikai részletek
A végleges felhívás több olyan műszaki korlátot és adminisztratív feltételt is tartalmaz, amelyek eddig nem voltak egyértelműek.
- A beszerzendő akkumulátor kapacitásának minimum 10 kWh-nak kell lennie (ebből lefelé legfeljebb 10 százalékos technikai eltérést engedélyeznek). Kiemelten fontos új szabály, hogy kizárólag az inverter egyenáramú (DC) oldalára csatlakozó tároló támogatható, a váltóáramú (AC) oldali csatlakoztatás tilos. Szintén feltétel, hogy az akkumulátor feszültségének el kell érnie a 100 voltot, kivéve, ha az inverterrel azonos gyártótól származik az eszköz .
- Korlátok napelem-telepítés esetén. Ha valaki új rendszert épít ki (tehát napelemet és tárolót is telepít), az inverter teljesítménye maximum 5 kW lehet. A napelem panelek összteljesítménye pedig ennek legfeljebb a 120 százaléka (azaz maximum 6 kW) lehet .
- Meglévő rendszerek fejlesztése. Akinek már van működő napelemes rendszere, és azt szeretné kiegészíteni, annak fontos tudnia: a pályázat keretében tilos a napelemek számát vagy teljesítményét bővíteni. Ilyenkor kizárólag az energiatároló beszerzése, valamint szükség esetén az inverter cseréje számolható el.
További feltétel a kötelező adatrögzítés a Független Energetikai Adatközpont (FEAK) felületén. A pályázat egyik új adminisztratív eleme az inverter műszaki adatainak központi regisztrációja. Ezt az adatszolgáltatást alapesetben a területileg illetékes áramhálózati elosztó (DSO) végzi el, de a felhívás rögzíti: amennyiben a szolgáltató ezt nem teszi meg automatikusan, a pályázónak (vagy a meghatalmazottjának) kötelező rögzítenie az inverter azonosító és műszaki adatait az erre dedikált elektronikus felületen.
Hogyan történik a kifizetés?
A program utófinanszírozásos,
de a nyerteseknek a kivitelezői szerződés megkötése után kötelezően igényelniük kell fix 1 millió forint előleget. Ez az összeg segíti a munkálatok elindítását, a fennmaradó részt pedig a végszámla benyújtása után folyósítja a támogató.
