Kiderült a dátum: ekkor indulhat a roham a 2,5 milliós lakossági akkutámogatásért

Véget ért a várakozás: az Energiaügyi Minisztérium csütörtökön azt közölte, hogy elérhetővé vált a tavaly decemberben beígért, 100 milliárd forintos Otthoni Energiatároló Program végleges pályázati felhívása - mutatjuk a részleteket!

A friss dokumentum rögzíti a pontos feltételeket, így a pályázók mostantól célirányosan készülhetnek a február eleji benyújtásra - a lényegről röviden:

Akár 2,5 millió forint támogatás – önerő nélkül is

A pályázat egyik legvonzóbb eleme, hogy vissza nem térítendő támogatást nyújt, azaz a sikeres elszámolás után a pénzt nem kell visszafizetni . A támogatás összege háztartásonként elérheti a 2,5 millió forintot, amely a beruházás elszámolható költségeinek 100 százalékát fedezi . Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a rendszer kiépítése nem kerül többe ennél az összegnél, a családoknak nem szükséges saját forrást bevonniuk.

Ha azonban a költségek meghaladják a 2,5 millió forintot, a különbözetet a pályázónak kell állnia.

A támogatás felhasználási köre széles: az energiatároló és az inverter beszerzése mellett elszámolható a tervezés, az engedélyezés, a szerelés munkadíja, sőt a mérőhely szabványosítása és a fázisbővítés költsége is.

A pályázati rendszer megnyitása és a határidők szigorú ütemezést követnek.

A kérelmek benyújtására 2026. február 2-án, hétfőn 10:00 órától van lehetőség

Az első beadási szakasz 2026. március 15. délutánjáig tart, hacsak a rendelkezésre álló forrás hamarabb el nem fogy . A nyerteseknek a támogatói okirat hatálybalépésétől számítva 24 hónapjuk lesz a rendszer teljes kiépítésére .

A jelentkezés kizárólag elektronikus úton, a pályázati honlapon lehet.

Kik pályázhatnak, és ki élvez előnyt?

Az jelentkezhet, akinek a beruházással érintett ingatlanban van az állandó lakóhelye. Feltétel továbbá, hogy a pályázó tulajdonrésszel, haszonélvezeti joggal vagy lízingszerződéssel rendelkezzen az ingatlanban.

Bár a pályázat országos, az elbírálás során meghatározott sorrend érvényesül.

Az éves szaldó elszámolásból a pályázat beadása előtt kikerült, illetve az éves szaldó elszámolásból 2030. december 31-ig kikerülők, valamint az állami támogatás nélkül, önerőből napelemes rendszert telepített, bruttó elszámolás alá eső pályázók.

Ezt követően pedig az 5000 fő alatti településen bejelentett állandó lakhellyel rendelkezők.

Az első preferencia csoportban a településméret (kisebb lélekszámútól nagyobb felé), ezt követően a beadási időpont határozza meg a rangsort, a második csoportban a beadási időpont - olvasható a pályázati felhívásban.

Fontos technikai részletek

A végleges felhívás több olyan műszaki korlátot és adminisztratív feltételt is tartalmaz, amelyek eddig nem voltak egyértelműek.

A beszerzendő akkumulátor kapacitásának minimum 10 kWh-nak kell lennie (ebből lefelé legfeljebb 10 százalékos technikai eltérést engedélyeznek). Kiemelten fontos új szabály, hogy kizárólag az inverter egyenáramú (DC) oldalára csatlakozó tároló támogatható, a váltóáramú (AC) oldali csatlakoztatás tilos. Szintén feltétel, hogy az akkumulátor feszültségének el kell érnie a 100 voltot, kivéve, ha az inverterrel azonos gyártótól származik az eszköz .

(ebből lefelé legfeljebb 10 százalékos technikai eltérést engedélyeznek). Kiemelten fontos új szabály, hogy kizárólag az inverter egyenáramú (DC) oldalára csatlakozó tároló támogatható, a váltóáramú (AC) oldali csatlakoztatás tilos. Szintén feltétel, hogy az akkumulátor feszültségének el kell érnie a 100 voltot, kivéve, ha az inverterrel azonos gyártótól származik az eszköz . Korlátok napelem-telepítés esetén. Ha valaki új rendszert épít ki (tehát napelemet és tárolót is telepít), az inverter teljesítménye maximum 5 kW lehet. A napelem panelek összteljesítménye pedig ennek legfeljebb a 120 százaléka (azaz maximum 6 kW) lehet .

Ha valaki új rendszert épít ki (tehát napelemet és tárolót is telepít), az inverter teljesítménye maximum 5 kW lehet. A napelem panelek összteljesítménye pedig ennek legfeljebb a 120 százaléka (azaz maximum 6 kW) lehet . Meglévő rendszerek fejlesztése. Akinek már van működő napelemes rendszere, és azt szeretné kiegészíteni, annak fontos tudnia: a pályázat keretében tilos a napelemek számát vagy teljesítményét bővíteni. Ilyenkor kizárólag az energiatároló beszerzése, valamint szükség esetén az inverter cseréje számolható el.

További feltétel a kötelező adatrögzítés a Független Energetikai Adatközpont (FEAK) felületén. A pályázat egyik új adminisztratív eleme az inverter műszaki adatainak központi regisztrációja. Ezt az adatszolgáltatást alapesetben a területileg illetékes áramhálózati elosztó (DSO) végzi el, de a felhívás rögzíti: amennyiben a szolgáltató ezt nem teszi meg automatikusan, a pályázónak (vagy a meghatalmazottjának) kötelező rögzítenie az inverter azonosító és műszaki adatait az erre dedikált elektronikus felületen.

Hogyan történik a kifizetés?

A program utófinanszírozásos,

de a nyerteseknek a kivitelezői szerződés megkötése után kötelezően igényelniük kell fix 1 millió forint előleget. Ez az összeg segíti a munkálatok elindítását, a fennmaradó részt pedig a végszámla benyújtása után folyósítja a támogató.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images