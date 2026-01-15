Nagy bejelentés a chipháborúban: gigantikus összegű ázsiai befektetés landolhat Amerikában

A megállapodást csütörtökön jelentette be az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma - számolt be a CNBC. Az egyezség értelmében
tajvani chip- és technológiai vállalatok legalább 250 milliárd dollárt fektetnek be amerikai gyártókapacitásba.
A tajvani kormány ugyanekkora összegű hitelgaranciát biztosít a beruházásokhoz, cserébe az Egyesült Államok 20-ról 15 százalékra csökkenti a Tajvanra kivetett kölcsönösségi vámokat, egyes termékekre – köztük generikus gyógyszerekre, repülőgép-alkatrészekre és bizonyos természeti erőforrásokra – pedig teljesen eltörli azokat.
Howard Lutnick kereskedelmi miniszter a CNBC-nek elmondta, hogy a Taiwan Semiconductor már vásárolt földterületet Arizonában, és a megállapodás keretében tovább bővítheti jelenlétét. "Több száz hektárt vásároltak a meglévő telephelyük mellett" – közölte.
Az egyezmény külön kedvezményeket biztosít azoknak a tajvani vállalatoknak, amelyek gyárakat építenek az Egyesült Államokban. Az építkezés ideje alatt a tervezett gyártókapacitás két és félszeresét importálhatják vámmentesen, a gyárak elkészülte után pedig a másfélszeresét.
Lutnick arra is figyelmeztetett, hogy azokra a tajvani chipgyártókra, amelyek nem ruháznak be amerikai üzemekbe, várhatóan 100 százalékos vámot vetnek ki.
Az amerikai kormány célja, hogy Tajvan félvezetőipari kapacitásának mintegy 40 százalékát az Egyesült Államokba telepítsék.
A TSMC, a világ vezető chipgyártója már korábban is épített üzemeket Arizonában, és eddig mintegy 40 milliárd dollárt fektetett be az Apple és az Nvidia számára készülő chipek gyártásába. Ezek a beruházások az úgynevezett CHIPS-törvény keretében nyújtott állami támogatásokra támaszkodnak.
Az amerikai kormány kiemelten fontosnak tartja a csúcstechnológiás chipek hazai gyártását, mivel a mesterséges intelligenciához szükséges félvezetőkhöz való hozzáférés kulcsfontosságú geopolitikai tényezővé vált. Hivatalos nyilatkozatok szerint
Kína esetleges tajvani inváziója súlyos kockázatot jelentene az amerikai gazdaságra, amennyiben korlátozná a TSMC chipekhez való hozzáférést.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images. A fotó még 2025. március 3-án Washingtonban készült, amikor Donald Trump amerikai elnök, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) vezérigazgatója, C. C. Wei a Fehér Ház Roosevelt termében bejelentték, hogy a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a félvezető chipek egyik legnagyobb gyártója 100 milliárd dollárt tervez befektetni új gyártóüzemekbe az Egyesült Államokban.
Egy hét alatt 211 ezren fordultak orvoshoz Magyarországon légúti fertőzés tünetei miatt
Október óta több labormintában találtak Covidot, mint influenzát.
Váratlan bejelentést tett a francia elnök: átvették Amerikától a háború egyik legfontosabb feladatát
Kulcsfontosságú támogatást nyújtanak Ukrajnának.
Aggasztó felfedezés: a vérszívók egyre inkább az emberre vadásznak
Több mint 1700 szúnyog vizsgálata alapján keresték a magyarázatot.
Elszabadult a pokol Amerikában: Trump már a hadsereg bevetésével fenyegetőzik
Nem csitul a helyzet.
Körvonalazódik a Dunaferr jövője, idén már több mint hatvan dolgozót vettek vissza
Nemzetközileg elismert szakmai befektetőben bíznak.
Végre kiderült, ki robbantotta fel valójában az Északi Áramlat vezetéket: konkrét országot neveztek meg a németek
"Nagyon valószínű," hogy ők állnak a háttérben.
Sikerült megfékezni Iránt? Megteszik, amit Trump kért - Lehet, hogy elkerültük a háborút
"Sok életet megmentettünk."
Szép csendben segítséget kapott Irán: ömlenek a fegyverek az iszlamista rezsim kezébe
Nem hagyja magára Teheránt a régi szövetséges.
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.