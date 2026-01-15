Nagy bejelentés a chipháborúban: gigantikus összegű ázsiai befektetés landolhat Amerikában

Az Egyesült Államok és Tajvan megállapodást kötött arról, hogy tajvani chipgyártók nagyszabású beruházások keretében félvezetőüzemeket építenek amerikai területen. Az egyezség értelmében tajvani chip- és technológiai vállalatok legalább 250 milliárd dollárt fektetnek be amerikai gyártókapacitásba.

A megállapodást csütörtökön jelentette be az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma - számolt be a CNBC. Az egyezség értelmében

tajvani chip- és technológiai vállalatok legalább 250 milliárd dollárt fektetnek be amerikai gyártókapacitásba.

A tajvani kormány ugyanekkora összegű hitelgaranciát biztosít a beruházásokhoz, cserébe az Egyesült Államok 20-ról 15 százalékra csökkenti a Tajvanra kivetett kölcsönösségi vámokat, egyes termékekre – köztük generikus gyógyszerekre, repülőgép-alkatrészekre és bizonyos természeti erőforrásokra – pedig teljesen eltörli azokat.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter a CNBC-nek elmondta, hogy a Taiwan Semiconductor már vásárolt földterületet Arizonában, és a megállapodás keretében tovább bővítheti jelenlétét. "Több száz hektárt vásároltak a meglévő telephelyük mellett" – közölte.

Az egyezmény külön kedvezményeket biztosít azoknak a tajvani vállalatoknak, amelyek gyárakat építenek az Egyesült Államokban. Az építkezés ideje alatt a tervezett gyártókapacitás két és félszeresét importálhatják vámmentesen, a gyárak elkészülte után pedig a másfélszeresét.

Lutnick arra is figyelmeztetett, hogy azokra a tajvani chipgyártókra, amelyek nem ruháznak be amerikai üzemekbe, várhatóan 100 százalékos vámot vetnek ki.

Az amerikai kormány célja, hogy Tajvan félvezetőipari kapacitásának mintegy 40 százalékát az Egyesült Államokba telepítsék.

A TSMC, a világ vezető chipgyártója már korábban is épített üzemeket Arizonában, és eddig mintegy 40 milliárd dollárt fektetett be az Apple és az Nvidia számára készülő chipek gyártásába. Ezek a beruházások az úgynevezett CHIPS-törvény keretében nyújtott állami támogatásokra támaszkodnak.

Az amerikai kormány kiemelten fontosnak tartja a csúcstechnológiás chipek hazai gyártását, mivel a mesterséges intelligenciához szükséges félvezetőkhöz való hozzáférés kulcsfontosságú geopolitikai tényezővé vált. Hivatalos nyilatkozatok szerint

Kína esetleges tajvani inváziója súlyos kockázatot jelentene az amerikai gazdaságra, amennyiben korlátozná a TSMC chipekhez való hozzáférést.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images. A fotó még 2025. március 3-án Washingtonban készült, amikor Donald Trump amerikai elnök, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) vezérigazgatója, C. C. Wei a Fehér Ház Roosevelt termében bejelentték, hogy a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a félvezető chipek egyik legnagyobb gyártója 100 milliárd dollárt tervez befektetni új gyártóüzemekbe az Egyesült Államokban.