Nincs vége: ónos esőre figyelmeztetnek Magyarországon

Még nem vagyunk túl az ónos eső okozta megpróbáltatásokon: a HungaroMet előrejelzése szerint ma ónos szitálás és gyenge intenzitású ónos eső is előfordulhat az ország több területén.

A meteorológiai szolgálat Facebook-posztjában azt írja, ma folytatódik a borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő. Délnyugaton lehet vékonyabb a felhőzet, de magasabb szinten oda is egyre több felhő érkezik.

Ónos szitálás, szitálás előfordulhat, majd a késő délutáni, esti óráktól több helyen várható csapadék: főként a főváros tágabb térségében, az Északi-középhegységben és az Észak-Alföldön

gyenge intenzitású ónos eső, míg délkeleten inkább eső valószínű.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint 8 vármegyére érvényes az első szintű, sárga figyelmeztetés ónos eső miatt.

Forrás: HungaroMet

A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően -3 és +2 alakul, a délnyugati kevésbé felhős részeken jóval enyhébb lehet az idő, akár +10 fok is lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images