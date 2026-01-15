Riasztó előrejelzés érkezett: szibériai légtömeg csap le Magyarországra, mínusz 20 fok is lehet

A következő napokban kialakuló időjárási helyzet rendkívül hideg periódust hoz a Kárpát-medence térségében. Ennek hátterében az áll, hogy kelet felől különösen száraz, hideg légtömegek áramlanak be, amelyek a hóval borított területek felett tovább hűlnek.
Az időjárási anomália kialakulásáért az úgynevezett Vojejkov-tengely néven ismert meteorológiai jelenség felelős, amely többévente fordul elő a térségben. Ez egy hatalmas kiterjedésű, több központú anticiklonrendszer, amely az Atlanti-óceán középső részétől Észak-Európán át egészen Szibériáig húzódik. A rendszer alapvetően megváltoztatja az uralkodó légáramlási viszonyokat:
a megszokott nyugati áramlás helyett Szibériából, több ezer kilométer távolságból érkeznek a légtömegek Európa középső részébe.
Így az Atlanti-óceán és a Golf-áramlat mérséklő hatása majdhogynem megszűnik térségünkben.
Az előrejelzések szerint január harmadik hetében Európa-szerte jelentősen az átlag alatti hőmérséklet várható.
Kelet-Európa egyes részein az anomália mértéke elérheti az 5–10, helyenként akár a 15 Celsius-fokot is a sokéves átlaghoz képest. Hasonlóan erős és tartós hideg periódus legutóbb 2017-ben fordult elő. Érdekesség, hogy miközben Európában rendkívüli hideg alakul ki, addig a sarkvidéki területeken – különösen Grönland térségében – a megszokottnál enyhébb időjárás várható, a normál értékeknél magasabb hőmérsékletekkel.
Magyarországon a hideg légtömeg beáramlása mellett sok napsütésre és alapvetően száraz időre lehet számítani.
A nappali hőmérséklet többnyire nem emelkedik -5 Celsius-fok fölé, az éjszakai lehűlés pedig helyenként szélsőséges lehet.
A teljesen szélvédett, hóval borított területeken az éjszakai minimum akár -20 Celsius-fok alá is csökkenhet. A meteorológiai modellek előrejelzése szerint Budapesten -11 Celsius-fok körüli minimum várható, ám a szakértők szerint ez inkább optimista becslés, és a tényleges érték ennél alacsonyabb is lehet. Hasonlóan nagy a bizonytalanság a Varsóra előrejelzett -20 Celsius-fokos minimum esetében is.
Címlapkép forrása: Portfolio
Váratlan döntést hozott az anyacég a magyar Aldival kapcsolatban
A veszteségek állnak a döntés mögött.
Keményen odaszólt a lengyel miniszterelnök Trumpnak: az a szó, amit keresel, Oroszország
Donald Tusk szerint nem Zelenszkij a béke akadálya.
Kemény fenyegetést küldött Trump: kész belföldön is bevetni a hadsereget a tiltakozók ellen
Hivatásos agitátorokat és lázadókat emleget.
Veszélyben a legfontosabb tőzsdei sztori: mutatjuk az összeomlás első jeleit
Már nem az a kérdés, hogy mi mehet nagyot, hanem hogy mi tud elromlani.
A digitális megfelelés már rég nem csak a bírságok megúszásáról szól − Útmutató szintlépéshez a Digital Compliance 2026-on
Minden információ egy helyen vezető szakértőktől.
Felháborodás célkeresztjében Elon Musk MI-chatbotja: lépett a platform, hogy ne lehessen bárkit "levetkőztetni"
De csak ott, ahol ez illegális.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?