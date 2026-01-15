Riasztó előrejelzés érkezett: szibériai légtömeg csap le Magyarországra, mínusz 20 fok is lehet

A következő napokban kialakuló időjárási helyzet rendkívül hideg periódust hoz a Kárpát-medence térségében. Ennek hátterében az áll, hogy kelet felől különösen száraz, hideg légtömegek áramlanak be, amelyek a hóval borított területek felett tovább hűlnek.

Az időjárási anomália kialakulásáért az úgynevezett Vojejkov-tengely néven ismert meteorológiai jelenség felelős, amely többévente fordul elő a térségben. Ez egy hatalmas kiterjedésű, több központú anticiklonrendszer, amely az Atlanti-óceán középső részétől Észak-Európán át egészen Szibériáig húzódik. A rendszer alapvetően megváltoztatja az uralkodó légáramlási viszonyokat:

a megszokott nyugati áramlás helyett Szibériából, több ezer kilométer távolságból érkeznek a légtömegek Európa középső részébe.

Forrás: The Weather On Maps

Így az Atlanti-óceán és a Golf-áramlat mérséklő hatása majdhogynem megszűnik térségünkben.

Az előrejelzések szerint január harmadik hetében Európa-szerte jelentősen az átlag alatti hőmérséklet várható.

Kelet-Európa egyes részein az anomália mértéke elérheti az 5–10, helyenként akár a 15 Celsius-fokot is a sokéves átlaghoz képest. Hasonlóan erős és tartós hideg periódus legutóbb 2017-ben fordult elő. Érdekesség, hogy miközben Európában rendkívüli hideg alakul ki, addig a sarkvidéki területeken – különösen Grönland térségében – a megszokottnál enyhébb időjárás várható, a normál értékeknél magasabb hőmérsékletekkel.

Magyarországon a hideg légtömeg beáramlása mellett sok napsütésre és alapvetően száraz időre lehet számítani.

A nappali hőmérséklet többnyire nem emelkedik -5 Celsius-fok fölé, az éjszakai lehűlés pedig helyenként szélsőséges lehet.

Forrás: The Weather on Maps

A teljesen szélvédett, hóval borított területeken az éjszakai minimum akár -20 Celsius-fok alá is csökkenhet. A meteorológiai modellek előrejelzése szerint Budapesten -11 Celsius-fok körüli minimum várható, ám a szakértők szerint ez inkább optimista becslés, és a tényleges érték ennél alacsonyabb is lehet. Hasonlóan nagy a bizonytalanság a Varsóra előrejelzett -20 Celsius-fokos minimum esetében is.

Címlapkép forrása: Portfolio