Stiglitz: már rég össze kellett volna omlani mindennek a gazdaságban

Stiglitz szerint az Egyesült Államok venezuelai katonai beavatkozása és a további, Kolumbiát, Kubát vagy akár Grönlandot érintő fenyegetések új szintre emelik a globális bizonytalanságot. Úgy véli,
ha Washington a nyílt befolyási övezetek logikáját kezdi követni, azzal de facto feladja a nemzetközi jogon alapuló világrendet, és precedenst teremt Kína számára is, hogy saját érdekszférájában – például Tajvan ügyében – hasonló elveket érvényesítsen.
Ezt a jogállami keretek szétzilálásaként értelmezi, amely szerinte mérgező a világgazdaság számára, mert a kiszámíthatóság és a jogbiztonság az egyik legfontosabb feltétele a beruházásoknak és a növekedésnek.
Az amerikai gazdaság jelenlegi növekedését Stiglitz nem Trump politikájának tulajdonítja, hanem az AI-boomnak és az adatközpont-építési hullámnak, amely szerinte szerencsés egybeesés az elnök számára. Azt hangsúlyozza, hogy
a bővülés rendkívül szűk körre, néhány technológiai óriásra korlátozódik, miközben a munkaerőpiacon alig keletkeznek új állások, és a foglalkoztatás bővülése szinte kizárólag az egészségügyre koncentrálódik.
Ez szerinte annak jele, hogy az amerikai gazdaság alapjai gyengék, a vállalatok és a fogyasztók pedig a kaotikus vám- és kereskedelempolitika miatt bizonytalanok, nem tudják kiszámítani a jövőbeli költségeket, ezért visszafogják a beruházásokat és a fogyasztást.
Az infláció eddigi mérsékelt alakulását részben azzal magyarázza, hogy az Egyesült Államok ma már túlnyomórészt szolgáltatásalapú gazdaság, így a vámok közvetlen hatása kisebb, másrészt pedig azzal, hogy a cégek egyelőre kivárnak az áremelésekkel a politikai kiszámíthatatlanság miatt. Ugyanakkor úgy látja, a költségnövekedések idővel beépülnek az árakba, és a hosszabb távú károk messze túlmutatnak az aktuális inflációs rátán.
Különösen súlyosnak tartja a tudományos szabadság és az egyetemek elleni politikai támadásokat, mert szerinte az amerikai versenyképesség alapja éppen a kutatás és az oktatás minősége, amelynek aláásása tartós növekedési veszteséget okozhat.
A pénzügyi piacok ezzel szemben Stiglitz szerint veszélyes önelégültséget mutatnak: a részvényárfolyamok rekordokat döntenek, miközben egy hatalmas AI-lufi fúvódik, amely a monopolisztikus profitvárakozásokra épül. Úgy véli,
már rég be kellett volna következnie egy komoly korrekciónak, összeomlásnak, de a befektetők abban bíznak, hogy még időben ki tudnak szállni, ami minden spekulációs buborék klasszikus logikája.
A Nobel-díjas közgazdász szerint a demokrácia meggyengülése, a növekvő egyenlőtlenségek, az autoriter politika és a nagyvállalati érdekek összefonódása együtt olyan törékeny rendszert hoz létre, amelyben az Egyesült Államok elveszítheti vezető szerepét, a világgazdaság pedig egy szabályok nélküli, instabil korszakba léphet át.
Címlapkép forrása: EU
