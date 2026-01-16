A svájciaknak annyira elege van a bevándorlókból, hogy 10 millióban maximálnák a népességüket

Az Egyesült Államokhoz, Franciaországhoz vagy az Egyesült Királysághoz hasonlóan Svájcban is a bevándorlás és a szuverenitás kérdése foglalkoztatja az egyik leginkább az embereket. Az ország népessége az elmúlt évtizedben nagyjából ötször gyorsabban nőtt, mint a szomszédos Európai Unióé, mivel a magas bérek és az életszínvonal tömegeket vonzott külföldről. A lakosság mintegy 27 százaléka nem svájci állampolgár.

Svájcban azonban a vita nem pusztán a menekültekről vagy az alacsony képzettségű munkavállalókról szól.

Egy olyan kezdeményezés került napirendre, amely tízmillió főben maximálná az ország népességét, és amelyről várhatóan még idén népszavazást tartanak.

Az ötletet a vállalatvezetők és a bankárok élesen bírálják. Az ellenzők szerint veszélyeztetné az Európai Unióval – Svájc legfontosabb exportpiacával – kötött létfontosságú megállapodásokat, és megbénítaná a gazdaságot.

Ennek ellenére egy decemberi közvélemény-kutatás szerint a választók közel fele, gyakorlatilag minden korosztályban, támogatja az elképzelést. A háttérben egyrészt a svájci kultúra elvesztésétől való félelem áll, másrészt az az aggodalom, hogy a külföldiek – függetlenül attól, mennyire járulnak hozzá a gazdasághoz – túlterhelik a lakáspiacot és az egészségügyi rendszert.

A tervezett korlátozás a bevándorlást célozza, nem a természetes szaporodást: bizonyos népességszintek elérésekor lépnének életbe a szigorítások.

Régre visszanyúló bevándorlásellenesség

A mostani "Nem a tízmilliós Svájcra!" kampányt vivő párt, a jobboldali Svájci Néppárt (SVP) régóta bevándorlásellenes programmal politizál, ami hozzájárult ahhoz, hogy az ország legnagyobb pártjává váljon. 2007-ben egy sokat bírált plakáttal kampányoltak, amelyen fehér bárányok rúgnak ki egy fekete bárányt a svájci zászlóval borított mezőről, és támogatták a minaretek tilalmát is, amelyet 2009-ben népszavazáson fogadtak el.

A kérdés Svájcban különösen mélyen gyökerezik, ahol a külföldiekkel szembeni szabályok amúgy is szigorúak. Állampolgárságot szerezni legalább tíz év várakozás után lehet, szigorú feltételek teljesítése mellett, és a kisebb településeken a helyi közgyűlés még ekkor is elutasíthatja a kérelmet. A bevándorlás körüli vita közvetlenül érinti a nemzeti identitást, a féltve őrzött semlegességet, és azt a kérdést is, hogy Svájc hol helyezkedik el a geopolitikai instabilitás és a növekvő globális feszültségek korszakában.

A nagy kérdés az, mennyire lehetséges – vagy mennyire engedheti meg magának –, hogy nyitott vagy éppen zárt legyen az ország egy ilyen világban.

Svájc évszázadokon át, a két világháború idején is a hegyeire támaszkodott, hogy távol tartsa az ellenségeket és a nemkívánatos látogatókat. A 19. század végéig inkább kivándorló ország volt, kevés természeti erőforrással. Egyik legfontosabb "exportcikke" a zsoldosokból álló hadsereg volt; a csíkos, buggyos nadrágot viselő svájci gárdisták, akik ma a Vatikánt őrzik, ennek a korszaknak látványos emlékeztetői.

Valójában csak a 20. században alakult át Svájc viszonylag szegény államból a világ egyik leggazdagabb országává.

A háború utáni banki bővülés és a multinacionális vállalatok felemelkedése tette igazán gazdaggá. Olyan nagyvállalatok sora erősödött meg, mint az UBS, a Nestlé, a Swatch, a Roche vagy a Richemont. Ez hatalmas munkaerőigényt teremtett, amelynek kielégítéséhez nagyban hozzájárult a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999-ben kötött EU-megállapodás. A vagyonkezelés és a nyersanyag-kereskedelem felfutása szintén jól fizetett külföldi munkavállalók tömegeit vonzotta az országba.

Ne áltassuk magunkat: a bevándorlás a múltban is, és ma is ennek a gazdasági sikernek az elengedhetetlen feltétele

– mondta Stefan Legge, a Sankt Gallen-i Egyetem adó- és kereskedelempolitikai programjának vezetője. "A svájci óraipar, a pénzügyi szektor, a gyógyszeripar, a Nestlé – mindegyikben rendkívül magas a külföldiek aránya az alkalmazottak, sőt gyakran az alapítók között is."

Az ország gazdagsága ellenére sokan úgy érzik, hogy nem jut mindenkinek méltányos rész. És mivel a gazdasági növekedést nagyrészt a bevándorlás hajtja, az egy főre jutó kibocsátás az utóbbi években csökkent. Svájc sikere a vállalati óriások felnevelésében frusztrációt okoz azoknak, akik nem jól fizetett pénzügyi, gyógyszeripari vagy technológiai állásokban dolgoznak, viszont nap mint nap szembesülnek az egekbe szökő lakbérekkel és a gyorsuló városiasodással.

Az ország jelenlegi népessége nagyjából 9,1 millió fő. Amikor elérné a 9,5 milliót, a kezdeményezés értelmében megtagadnák a beutazást az újonnan érkezőktől, például a menedékkérőktől és a már itt élő külföldiek családtagjaitól. Tízmilliós létszámnál további szigorítások lépnének életbe, és ha a népesség így sem csökkenne, Svájc felmondaná az EU-val kötött, a szabad mozgásról szóló megállapodást.

Van alternatívája az EU-nak?

Ez veszélyeztetné az ország hozzáférését az EU egységes piacához, és megnehezítené a svájci cégek számára, hogy az unió területéről toborozzanak munkaerőt.

Az ellenzők szerint az intézkedés súlyosan károsítaná a gazdaságot, mert végső soron arra kényszerítené a svájci munkáltatókat, hogy máshol fektessenek be, ha nem tudják helyben megszerezni a szükséges szaktudást.

A Roche, amely Svájcban mintegy 15 ezer embert foglalkoztat 120 különböző nemzetiségből, szintén ellenzi a kezdeményezést. "Ez a javaslat veszélyezteti az EU-val kötött kétoldalú megállapodásokat, és ezzel együtt Svájc jólétét" – mondta Annette Luther, a gyógyszergyár külügyi vezetője.

Az Economiesuisse üzleti érdekvédelmi szervezet "káosz-kezdeményezésnek" nevezi a tervet. Sergio Ermotti, az UBS vezérigazgatója szerint az országnak képesnek kell maradnia külföldi munkaerő bevonzására.

"Komolyan kell vennünk a közvélemény aggodalmait a bevándorlás következményeivel kapcsolatban" – mondta a Tages-Anzeiger csütörtökön megjelent interjújában. "Ugyanakkor országként nyitottnak kell maradnunk az égetően szükséges szakképzett munkavállalók előtt."

Svájc jövőbeli jóléte szorosan összefonódik az őt körülvevő uniós tömbbel. Az EU jelentőségét felismerve a svájci kormány 2024-ben új megállapodást kötött Brüsszellel, amely előírja, hogy az ország tartsa fenn a személyek szabad mozgását. Erről az egyezményről szintén népszavazást kell tartani, és nem lesz könnyű meggyőzni róla a közvéleményt.

Cédric Wermuth, a Szociáldemokrata Párt társelnöke szerint az Európával való szorosabb együttműködés az egyetlen reális opció. Az EU veszi fel a svájci export mintegy felét, és a 450 milliós blokk által kínált kereskedelem, tőke és munkaerő közvetlenül az ország küszöbén áll rendelkezésre.

Eközben az Egyesült Államokkal való kapcsolatok hullámzóan alakultak, miután Washington tavaly nyáron 39 százalékos vámot vetett ki bizonyos svájci termékekre. Decemberben ugyan jobb megállapodást jelentettek be, de a részletek kidolgozása még folyamatban van.

Nincs alternatívája az Európával való szoros kapcsolatoknak

– mondta Wermuth. "Peking, Moszkva, Washington egyszerűen nem megbízható partnerek. Ez a kezdeményezés nem védi meg Svájcot abban a formában, ahogyan most ismerjük, hanem éppen hogy veszélybe sodorja."

Svájc, a népszavazások országa

A hasonló kérdésekről tartott országos szavazások a svájci közvetlen demokrácia sarokkövei: évente több népszavazást rendeznek olyan témákról, mint az adózás, a vadászgépek beszerzése vagy akár az, hogyan tartsák a gazdák a teheneiket.

Ezek a referendumok a svájci politikai játéktér szerves részévé váltak. Még ha egy-egy kezdeményezés el is bukik, "vigaszdíjként" megmarad az általa kiváltott széles körű közéleti vita.

Az SVP ezeket az eszközöket használja fel arra, hogy szembeszálljon a globalizáltabb Svájccal. Ellenezte például a 2022-es döntést is, amellyel az ország részben feladta évszázados, szigorú semlegességét, és csatlakozott az EU Oroszország elleni szankcióihoz Ukrajna teljes körű inváziója után.

Wermuth szerint az olyan ötletek, mint a népességkorlátozás, félreviszik a lakhatással és az egészségüggyel kapcsolatos valós frusztrációk kezelését. Úgy véli, ahelyett, hogy bizonyos csoportokat bűnbakká tennének, a kormánynak hazai politikai eszközökkel kellene orvosolnia ezeket a problémákat.

A javaslat mégis sok ember szorongására tapint rá.

"Látom, hogy a szomszédos országainkban a migráció sokkal nagyobb problémákhoz vezet, mint itt Svájcban" – mondta a 19 éves Leandro Aeschbacher az Interlaken melletti Unterseenből.

Megéri lemondani egy kis növekedésről egy olyan Svájcért, amely élhető marad a lakossága számára.

