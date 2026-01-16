Elszállt a gázár Európában: brutális drágulással reagál a piac a fogcsikorgató hidegre

Ahogy azt néhány nappal ezelőtti cikkünkben jeleztük, a gázpiacon a relatív nyugalom időszakát egy hirtelen irányváltás törte meg. A pénteki kereskedésben a földgáz ára meredek emelkedésbe kezdett:
csak a mai napon 10%-ot ugrott, ami az utóbbi hónapok legnagyobb drágulásának számít.
A drágulás elsődleges mozgatórugója a meteorológia: az előrejelzések szerint Európát (is) egy újabb nagyobb, tartós szibériai eredetű hideghullám éri el a jövő héten. Ez nemcsak a lakossági fűtési igényeket dobja meg drasztikusan, hanem a hideggel párosuló szélcsendes, felhősebb időjárás miatt a megújuló energiaforrások termelése is visszaeshet, így a gázüzemű erőműveknek kell pótolniuk a kieső kapacitást.
Fogynak a tartalékok. Az európai gáztárolók töltöttségi szintje már a szezon elején is az előző évek átlagához képest alacsony szinten álltak, de a mostani - és az év eleji - extrém hideg próbára teszi a rendszert. A piaci szereplők feszülten figyelik a kitárolási adatokat, mert ha a következő hetekben is megmarad a mostani fagyos időjárás, a készletek olyan szintre süllyedhetnek, ami már a tavaszi újratöltési időszak árait is felfelé hajthatja.
A 10 százalékos ugrás mögött technikai tényezők is állhatnak, sok kereskedő kénytelen volt zárni a korábbi, árcsökkenésre játszó pozícióit (short covering), ami csak még tovább fűtötte az emelkedést - a gázpiacot is bekebelező árspekulációs folyamatokró itt írtunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
