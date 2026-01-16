Elszállt a gázár Európában: brutális drágulással reagál a piac a fogcsikorgató hidegre

Valósággá váltak a piaci félelmek: az újabb hideghullám és az alacsony készletszintek valóságos sokkot okoztak az európai gázpiacon. Az európai benchmarknak számító TTF gáztőzsdén az árak csak a mai napon több mint 10 százalékkal emelkedtek, ami hónapok óta nem látott ütemű drágulást jelent.

Ahogy azt néhány nappal ezelőtti cikkünkben jeleztük, a gázpiacon a relatív nyugalom időszakát egy hirtelen irányváltás törte meg. A pénteki kereskedésben a földgáz ára meredek emelkedésbe kezdett:

csak a mai napon 10%-ot ugrott, ami az utóbbi hónapok legnagyobb drágulásának számít.

December eleje óta 10 eurót drágult az európai földgáz.

A drágulás elsődleges mozgatórugója a meteorológia: az előrejelzések szerint Európát (is) egy újabb nagyobb, tartós szibériai eredetű hideghullám éri el a jövő héten. Ez nemcsak a lakossági fűtési igényeket dobja meg drasztikusan, hanem a hideggel párosuló szélcsendes, felhősebb időjárás miatt a megújuló energiaforrások termelése is visszaeshet, így a gázüzemű erőműveknek kell pótolniuk a kieső kapacitást.

Fogynak a tartalékok. Az európai gáztárolók töltöttségi szintje már a szezon elején is az előző évek átlagához képest alacsony szinten álltak, de a mostani - és az év eleji - extrém hideg próbára teszi a rendszert. A piaci szereplők feszülten figyelik a kitárolási adatokat, mert ha a következő hetekben is megmarad a mostani fagyos időjárás, a készletek olyan szintre süllyedhetnek, ami már a tavaszi újratöltési időszak árait is felfelé hajthatja.

A 10 százalékos ugrás mögött technikai tényezők is állhatnak, sok kereskedő kénytelen volt zárni a korábbi, árcsökkenésre játszó pozícióit (short covering), ami csak még tovább fűtötte az emelkedést - a gázpiacot is bekebelező árspekulációs folyamatokró itt írtunk.

