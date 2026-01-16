"Ez rendkívül veszélyes" - nem várt helyről érkezett a kritika Trump lépésével szemben

Janet Yellen volt amerikai pénzügyminiszter szerint visszaütnek Donald Trump lépései Jerome Powell Fed-elnök ellen. A Bloomberg Businessweek "Everybody's Business" című podcastjában Yellen úgy fogalmazott:

a jegybankelnök elleni büntetőjogi vizsgálat "olyan, mintha valaki saját magát lőné lábon".

Január 11-én Powell egy rövid videóüzenetben jelentette be, hogy a Trump-kormányzat büntetőjogi vizsgálatot indított ellene. Az Igazságügyi Minisztérium szerint a jegybankelnök félrevezette a Kongresszust a Fed székházának 2,5 milliárd dolláros felújításával kapcsolatban. Powell és számos megfigyelő ugyanakkor úgy véli, ez csak ürügy: valójában Trump újabb kísérletéről van szó, amellyel kamatcsökkentésekre próbálja rákényszeríteni a jegybankot.

"A közszolgálat olykor megköveteli, hogy az ember szilárdan kitartson a fenyegetésekkel szemben" – mondta Powell a videóban. Hozzátette, hogy továbbra is a szenátus által megerősített mandátuma szerint végzi a munkáját.

Yellen 2014 és 2018 között állt a Fed élén, később Joe Biden kormányában töltötte be a pénzügyminiszteri posztot. Az interjúban azt mondta, Trump támadásai példátlanok a jegybank történetében.

Én személyesen soha nem tapasztaltam ilyet, és egyetlen korábbi Fed-elnök sem, akivel valaha együtt dolgoztam. Ez rendkívül veszélyes

– hangsúlyozta.

Yellen szerint Trump egyértelművé tette, hogy céljai elérése érdekében kész minden eszközt bevetni. "Ha egy elnök fegyverként használja az Igazságügyi Minisztériumot, és ürügyeket keres, hogy ellenségeire támadjon, akkor már nem demokráciában élünk" – figyelmeztetett.

Több prominens republikánus politikus – köztük John Thune szenátusi többségi vezető – és üzleti vezetők, például Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója, nyilvánosan bírálták az elnök lépéseit a jegybank és annak függetlensége ellen.

Úgy gondolom, sokan látták Powell nyilatkozatát, és mélyen tisztelik az integritását. Olyan embernek tartják, akinek Amerika érdekei állnak a szívében, és aki a közérdeket védi

– mondta Yellen.

Powell mandátuma a Fed elnökeként májusban jár le, de kormányzóként még további két évig a jegybank vezetésében maradhatna. Yellen szerint elképzelhető, hogy Trump éppen távozásra akarja kényszeríteni. "De ha Powell úgy érzi, hogy a Fed függetlensége komoly veszélyben van, valószínűleg még inkább maradni akar. Ha ez volt a terv, az visszafelé sült el" – tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

