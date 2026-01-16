  • Megjelenítés
Figyelem: baleset bénítja Budapest közlekedését, több villamos is leállt
Bénult a közlekedés a XI. kerület egyik legforgalmasabb szakaszán: baleset történt a Móricz Zsigmond körtérnél, ami miatt több villamosvonalon is pótlóbuszokra kell átszállniuk az utasoknak - mutatjuk a legfrissebb részleteket.

Péntek délután megbénult a közlekedés Dél-Budán. A BKK Info hivatalos tájékoztatása szerint

baleset történt a XI. kerületi Bartók Béla úton, közvetlenül a Móricz Zsigmond körtérnél.

A baleset következtében jelentős változások léptek életbe a budai villamoshálózaton. Az utasoknak az alábbiakra kell készülniük:

A helyszínelés és a műszaki mentés még zajlik, így a sávok továbbra is zárolva vannak a forgalom elől a körtér környékén. A BKK szakemberei kérik az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a BKK Info felületein, és ha tehetik, válasszanak alternatív útvonalat – például az M4-es metrót –, hogy elkerüljék a Bartók Béla úti torlódást.

Frissítés:

A katasztrófavédelem honlapja szerint gázolás történt - a fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a villamos alól, majd átadták a mentőknek.

