Figyelem, februártól naponta 12 vonat jár Szeged és Szabadka között
Gazdaság

Figyelem, februártól naponta 12 vonat jár Szeged és Szabadka között

MTI
A Szeged-Röszke-Szabadka vasútvonalon 2023 novemberében indult újra a személyforgalom, azóta napi öt pár vonat közlekedik a két ország vasúttársaságának közös üzemeltetésében, február 2-ától pedig újabb járatpár indul - tájékoztatta a MÁV-csoport pénteken az MTI-t.

A kínálatbővítés révén Szabadkáról 10:37-kor indul egy vonat, amely 11:57-kor érkezik Szegedre, Szegedről pedig 12:04-kor indul vissza egy járat, ez 13:24-kor áll meg Szabadkán. A menetidő nagyjából másfél óra a határrendészeti vizsgálatokkal együtt.

A két évvel ezelőtti újranyitás fontos mérföldkő volt Magyarország és Szerbia számára, hosszú idő után ismét közvetlen, interregionális vasúti kapcsolat jött létre Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között. A MÁV-csoport célja, hogy egyre vonzóbb, környezetbarát, megbízható és minőségi szolgáltatást nyújtson, ezáltal a két ország között ingázók is minél többen válasszák a közösségi közlekedést - írták a közleményben.

A nemzetközi utazások száma a két év alatt megközelítette a 200 ezret, a "teljes igénybevétel" azonban ennél sokkal nagyobb, mert a belföldi díjmentes utasforgalom, valamint az ország- és vármegyebérletekkel történő, országhatárt át nem lépő ingázás is kiemelkedő. Nemzetközi jegyet 2024-ben 88 ezren, 2025-ben 106 ezren vásároltak, és a belföldi utazások is egyre népszerűbbek - írták.

