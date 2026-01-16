Fordulat a horvát szálláshelyeknél - Megszólalt a miniszter

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A miniszter az RTL Danas műsorában hangsúlyozta, hogy a csökkenés nem véletlenszerű és nem átmeneti jelenség, hanem egy tudatos szakpolitikai fordulat része. A kormány célja a fenntarthatóság erősítése, a lakhatási helyzet javítása, valamint a turisztikai célpontokban élők életminőségének emelése.

A reformok egyik leglátványosabb eredménye, hogy a lakások ismét megjelennek a hosszú távú bérleti piacon.

A magánszállásadók kihasználtsága 2018 óta először mutat növekedést. Ezzel párhuzamosan 14 százalékkal nőtt azok száma, akik hosszú távú bérbeadás után adóznak, és több mint 3600 ingatlantulajdonos részben vagy teljesen átállt a rövid távú kiadásról a hosszú távú bérbeadásra.

A magánszállásadók magasabb adóterheivel kapcsolatos aggodalmakra reagálva Glavina kiemelte: az átalányadó konkrét mértékét nem a központi kormány, hanem a helyi önkormányzatok határozzák meg. A kabinet csak az alsó és felső határokat rögzítette, ezen belül a települések döntenek az adó szintjéről.

Csökkenő eladások

Az ingatlanárak egyelőre nem csökkentek, az ingatlanközvetítők azonban jelentős forgalom-visszaesésről számolnak be, különösen az Adriai-tenger partján. Az adriai megyékben mintegy 30 százalékkal estek vissza az eladások, ami a miniszter szerint idővel elkerülhetetlenül árkorrekciókhoz vezethet. Glavina emlékeztetett: Horvátország az első európai ország, amely ilyen átfogó reformot vezetett be az ingatlan- és turisztikai trendek megváltoztatása érdekében.

A 2025-ös idegenforgalmi szezonnal kapcsolatban a miniszter arra figyelmeztetett, hogy a túl magas árak és haszonkulcsok jelentik a legnagyobb kockázatot. A kutatások szerint

a vendégek kevesebbet fognak utazni és költeni, az árszínvonal pedig kulcsszempont az úti cél kiválasztásakor.

A turisták egyre inkább az utolsó pillanatban döntenek, és Horvátországot közvetlenül Spanyolországgal és Olaszországgal vetik össze. Glavina rámutatott: a turisztikai infláció fő mozgatórugói nem a szállásárak – a szállodák és kempingek forgalma idén mindössze 2,2–2,4 százalékkal nőtt –, hanem elsősorban a kiskereskedelmi árak, a vendéglátás, a közlekedés és egyéb költségek. A miniszter az ágazat minden szereplőjét az árak stabilizálására szólította fel, hozzátéve: ha ez nem sikerül, a negatív következmények akár már az idei szezonban is érezhetők lesznek.

