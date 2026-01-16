  • Megjelenítés
Itt a figyelmeztetés: rendkívül nehéz hétvége vár az országra!
Gazdaság

Itt a figyelmeztetés: rendkívül nehéz hétvége vár az országra!

Portfolio
Péntek estétől szombat reggelig az ország nagy részén borult, párás idő várható, helyenként köddel, szitálással, ónos szitálással, ami az éjszakai és hajnali órákban csúszóssá teheti az utakat – figyelmeztet a Magyar Közút.

A kezeletlen mellékutakon, hidakon és felüljárókon

különösen nagy a jegesedés kockázata.

A szél többnyire gyenge marad, ezért a köd és a pára tartósan megmaradhat, rontva a látási viszonyokat.

Szombat késő estére az ország északkeleti térségében erős fagy várható, helyenként –15 Celsius-fok körüli hőmérséklettel, ami tovább növeli a jegesedés esélyét.

Még több Gazdaság

Visszatért egy rég elfeledett súlyos betegség - Villámgyorsan terjed

Figyelem: baleset bénítja Budapest közlekedését, több villamos is leállt

"Ez rendkívül veszélyes" - nem várt helyről érkezett a kritika Trump lépésével szemben

Napközben szombaton többfelé csökkenhet a felhőzet, és több órára kisüthet a nap, ugyanakkor az Alföldön és a főváros tágabb környezetében párásabb, felhősebb körzetek maradhatnak. Számottevő csapadék nem valószínű, azonban a hideg miatt napközben is előfordulhatnak fagyos útszakaszok, főként északkeleten.

A gyenge szél miatt reggelente a köd helyenként jelentősen ronthatja a látást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kimondta Moszkva: ez az ország Grönland jogos tulajdonosa
Senkinek sem kegyelmez Trump - Itt a nagy bejelentés Grönland kapcsán!
Órákon belül szibériai hideg tör be Magyarországra - Már lehet korcsolyázni a Balaton jegén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility