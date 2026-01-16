Itt a figyelmeztetés: rendkívül nehéz hétvége vár az országra!

Péntek estétől szombat reggelig az ország nagy részén borult, párás idő várható, helyenként köddel, szitálással, ónos szitálással, ami az éjszakai és hajnali órákban csúszóssá teheti az utakat – figyelmeztet a Magyar Közút.

A kezeletlen mellékutakon, hidakon és felüljárókon

különösen nagy a jegesedés kockázata.

A szél többnyire gyenge marad, ezért a köd és a pára tartósan megmaradhat, rontva a látási viszonyokat.

Szombat késő estére az ország északkeleti térségében erős fagy várható, helyenként –15 Celsius-fok körüli hőmérséklettel, ami tovább növeli a jegesedés esélyét.

Napközben szombaton többfelé csökkenhet a felhőzet, és több órára kisüthet a nap, ugyanakkor az Alföldön és a főváros tágabb környezetében párásabb, felhősebb körzetek maradhatnak. Számottevő csapadék nem valószínű, azonban a hideg miatt napközben is előfordulhatnak fagyos útszakaszok, főként északkeleten.

A gyenge szél miatt reggelente a köd helyenként jelentősen ronthatja a látást.

