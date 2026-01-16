Órákon belül szibériai hideg tör be Magyarországra - Már lehet korcsolyázni a Balaton jegén

Jelenleg az ország nagy részén nyálkás, ködös az idő, és a nyugati határ kivételével gyenge olvadás zajlik, többfelé plusz 1-4 fok a hőmérséklet. Hétvégén ez megváltozik:
egy északkelet felől terjeszkedő anticiklon hatására újra fagyos, kontinentális eredetű levegő érkezik fölénk, erősebb faggyal.
Szombat hajnalban a kevésbé felhős északkeleti határ közelében megjelennek a -10 fok közeli minimumok, vasárnaptól pedig még keményebb fagyok jönnek, északkeleten újra hidegebb lehet -15 foknál is. A jövő hét első felében -10 fok alá hűl le a levegő éjjelente az ország nagy részében, de -15-20 fokos fagy is lehet, főleg a vastag hóval borított, tartósan derült tájakon, főleg keleten és északon.
Egyre több lesz a napsütés, bár az Alföldön és a főváros környékén maradhatnak tartósan ködös tájak, amihez hószállingózás, zúzmaraképződés társulhat, még téliesebbé varázsolva a tájat. Délutánonként itt -5-10 fok lehet, máshol a csúcsértékek -4 és +1 fok között alakulhatnak.
A rendőrség tájékoztatása szerint az elmúlt napokban a Balaton déli partján a parti sáv melletti jég tovább hízott, erősödött, elérte a 12-15 centiméteres vastagságot. A tó északi partján a víz később kezdett befagyni, ott jellemzően 8-12 centiméter közötti a jégvastagság, így ott még nem mindenhol kellően szilárd a jégréteg. A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.
Jelenleg a Balaton jege a déli parton már kellően vastag és megfelelő a biztonságos a jégen tartózkodáshoz az alábbi szabályok betartásával:
- csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken ajánlott tartózkodni a jégen a beszakadási veszély csökkentése miatt,
- csak nappal és jó látási viszonyok között lépjenek a part menti jégre,
- lehetőség szerint egyedül ne, csak társakkal együtt menjen jégre,
- járművekkel ne menjenek rá a jégre,
- és rendelkezzenek feltöltött mobiltelefonnal, ha baj esetén segítséget kellene kérni.
A Balaton-parttól távol eső nyílt jégfelületére menni továbbra is veszélyes.
Az Időkép szerint a Velencei-tó jege szintén alkalmas korcsolyázásra, erre lehetőséget a Napsugár Strandon és a Holdfény Sétányon alakítanak ki lehetőséget. A szibériai eredetű lehűlés miatt tovább erősödhet a jég a következő napokban a Balatonon és a Velencei-tavon is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
