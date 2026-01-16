Orbán Viktor: új világrend jön

Az éves fogyasztás 40 százaléka feletti földgáztartalékkal kezdtük meg a telet, a tartalékot csak kis százalékban kell felhasználni, mert nem akadt el az ország gázellátása. Messze nagyobb a gáztartalékunk, mint a nyugat európai országokban ez megszokott. Nekünk nagyobb tartalékkal kell dolgoznunk - mondta Orbán.

Az önkormányzatokat bevonva sok tízezer köbméter tűzifát osztanak ki, "akármennyibe is kerül, senki sem fagyhat meg." A költségvetési keret erre nyitva van. Megjegyezte: vörös kód van érvényben, a szociális intézményeknek fogadókésznek kell lennie arra, hogy a hajléktalanokat és a nem fűtött házakból az embereket befogadják.