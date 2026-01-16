  • Megjelenítés
Orbán Viktor: új világrend jön
Gazdaság

Orbán Viktor: új világrend jön

Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút, a beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.
Venezuela, Grönland, Irán

A venezuelai, grönlandi és iráni helyzetre reagálva Orbán elmondta: "2010 óta hirdetem, hogy itt új világ jön. Ne higgyük, hogy az, amiben vagyunk, az fog folytatódni. A liberális világrendnek vége, most a nemzetek korszaka jön. Az Amerikai Egyesült Államok elnökének személyétől függetlenül is lehetett tudni, hogy átalakulás lesz. 2010 után keleti nyitás volt, oroszokkal való stratégia kiépítése. Kétoldalú viszonyokat kezdtünk kialakítani a nemzetközi intézményeken kívül. Mi kötöttünk kétoldalú megállapodásokat: orosz-magyar megállapodás, amerikai-magyar megállapodás, türk-magyar megállapodás" - sorolta.

Ukrajna támogatása

Az idei és a következő évre nincs fedezete az EU-nak Ukrajna újabb pénzügyi támogatására - állítja Orbán. Erre 90 milliárd euró kölcsönt vesz fel 26-ból 23 tagország. Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz ebben részt - jegyezte meg a kormányfő.

Vörös kód és gáztartalékok

Az éves fogyasztás 40 százaléka feletti földgáztartalékkal kezdtük meg a telet, a tartalékot csak kis százalékban kell felhasználni, mert nem akadt el az ország gázellátása. Messze nagyobb a gáztartalékunk, mint a nyugat európai országokban ez megszokott. Nekünk nagyobb tartalékkal kell dolgoznunk - mondta Orbán.

Az önkormányzatokat bevonva sok tízezer köbméter tűzifát osztanak ki, "akármennyibe is kerül, senki sem fagyhat meg." A költségvetési keret erre nyitva van. Megjegyezte: vörös kód van érvényben, a szociális intézményeknek fogadókésznek kell lennie arra, hogy a hajléktalanokat és a nem fűtött házakból az embereket befogadják.

Extrém időjárási helyzet

A téli időjárás az első téma. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, minden rendkívüli időjárás próbatétel. Az embereknek ugyanúgy, mint a gépjárműveknek és a hatóságoknak, a tűzoltóságnak, a rendőrségnek, a hadseregnek.

Összességében a hópróbát, a rendkívüli körülményeket kiállta az ország - vélekedett. Ami az elhárítási munkálatokat illeti, annyi szerencsénk volt, hogy nem történt olyan, mint 2013-ban, amikor lecsapott az időjárás, és sokan az utakon ragadtak - idézte fel. "Ott körsms-ben kellett életvezetési tanácsokat adni".

Orbán Viktor élőben szólal meg

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

