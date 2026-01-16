  • Megjelenítés
Riasztó mérési eredmények: egyre több településen fulladozhatnak a magyarok
Riasztó mérési eredmények: egyre több településen fulladozhatnak a magyarok

A téli időjárási körülmények miatt országszerte romlott a levegő minősége. Csütörtökön 12 magyar városban veszélyes szintű légszennyezettséget mértek, további 19 településen pedig egészségtelen vagy kifogásolt volt a levegő állapota - írja az Időkép.

Az elmúlt időszak téli időjárása jelentősen hozzájárult a légszennyező anyagok feldúsulásához az ország számos térségében. A tartósan borult, párás, ködös idő, valamint a légmozgás hiánya miatt egyre több városban és településen romlik a levegő minősége.

A levegőben található szennyező anyagok, különösen a szálló por koncentrációja számottevően megemelkedett. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint elsősorban a PM2,5 részecskék mennyisége nőtt jelentősen.

A január 15-i mérési eredmények alapján

12 városban érte el a levegőhigiénés index a veszélyes szintet.

Az érintett települések: Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Miskolc, Eger, Salgótarján, Békéscsaba, Esztergom, Várpalota, Ajka, Mosonmagyaróvár és Pécs. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csütörtökön további 14 településen regisztráltak egészségtelen, 5 másik helyen pedig kifogásolt levegőminőséget.

Az előrejelzések szerint a közeljövőben nem várható érdemi javulás.

A fagypont alatti hőmérséklet hatására a káros anyagok koncentrációja akár tovább is emelkedhet. Kedvező változás leginkább ott valószínű, ahol felerősödik a légmozgás.

A szálló por mikroszkopikus méretű szilárd vagy folyékony részecskékből áll, amelyek közvetlenül kerülnek a légkörbe, vagy már jelen lévő szennyező anyagok átalakulásával jönnek létre. A részecskéket méretük alapján három fő kategóriába sorolják: PM10 jelöli a 10 mikrométernél, PM2,5 a 2,5 mikrométernél, míg PM1 az 1 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskéket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

