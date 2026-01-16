  • Megjelenítés
Senkinek sem kegyelmez Trump - Itt a nagy bejelentés Grönland kapcsán!
Senkinek sem kegyelmez Trump - Itt a nagy bejelentés Grönland kapcsán!

Donald Trump amerikai elnök pénteken azzal fenyegetőzött, hogy vámokat vethet ki azokra az országokra, amelyek nem támogatják az Egyesült Államok Grönland feletti ellenőrzésére vonatkozó terveit.

Vámokat vethetek ki olyan országokra, amelyek nem állnak mellénk a Grönland-ügyben, mivel nemzetbiztonsági szempontból szükségünk van Grönlandra"

– fogalmazott Trump egy, az egészségügyi ellátással foglalkozó, a Fehér Házban tartott rendezvényen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

