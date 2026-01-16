Újabb ikonikus termékek mentek össze

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Folytatódik a Milka csokoládék zsugorodása, de korántsem csak a lila csomagolású édességek lettek kisebbek az elmúlt hetekben. Decemberben és idén januárban pékáruknál, kakaóporoknál, más édességeknél, borotvabetéteknél és mosogatógép-kapszuláknál is csökkent a kiszerelés.

Decemberben és idén januárban ismét több termék csomagolási mérete csökkent a boltok polcain. Az ilyen „összemenő” árucikkekről azért állnak rendelkezésre adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és a forgalmazókat a változások bejelentésére. A szabályozás azokra az előrecsomagolt termékekre vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be, és jelenleg olyan üzletekben árusítanak, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Az üzleteknek a vásárlókat is egyértelműen tájékoztatniuk kell a kisebb kiszerelésről, kivéve akkor, ha legalább fél évig párhuzamosan forgalmazzák az eredeti, nagyobb változatot is.

A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége akár csak néhány százalékkal csökken. Ugyanakkor egy jelentősebb, például 20 százalékos méretcsökkentés már tudatos üzleti döntés is lehet, és nem feltétlenül tekinthető trükközésnek. Ilyen esetekben a gyártók gyakran arra törekednek, hogy az árat egy olyan szinten tartsák, amelyet a vásárlók még elfogadhatónak éreznek.

Fontos ugyanakkor, hogy

a hatóságok nem teszik közzé a termékek árait, így az egységárak változása nem követhető pontosan.

Elméletben előfordulhatna, hogy a kisebb kiszereléshez arányosan alacsonyabb ár társul, a gyakorlatban azonban a zsugorinfláció jellemzően nem erről szól.

Pékáruk

Pékáruknál az Auchan saját márkás termékeinél volt méretcsökkenés. Az Auchan Kedvenc sajttal szórt stangli korábbi 100 grammos kiszerelése 75 grammra csökkent (–25%), míg az Auchan Kedvenc sajttal és baconnel szórt stangli esetében 110 grammról 85 grammra esett vissza a tömeg (–22,7%).

Kakaók, édességek

Italporok és édességek körében is jelentős eltérések láthatók. Az S-Budget instant kakaóital esetében különösen nagy a változás: a Spar által forgalmazott termék 800 grammról 500 grammra zsugorodott, ami 37,5 százalékos csökkenést jelent.

A csokoládék között a Belgian Seashells Dark tengergyümölcse desszert 250 gramm helyett már csak 195 grammos kiszerelésben kapható (–22%). A Mondelez termékeinél is több változás történt: a 7Days mogyorókrémes keksz 110 grammról 98 grammra csökkent (–10,9%).

Újabb Milkák a zsugorodó csokik között

A Milka táblás csokoládék több ízesítése – köztük a Milka Törtmogyorós és a Milka Noisette – azonos mértékben, 90 grammról 80 grammra zsugorodott (–11,1%).

A Milka nem először kerül elő a zsugorinflációval foglalkozó jelentésekben. Már tavaly februárban beszámoltunk arról, hogy több táblás csokoládéjuk kisebb lett. Nyáron csökkent a Milka Favourites és a Party Mix tömege, majd szeptemberben, a szaloncukrok kiszerelésének változásait összegző cikkünkben is feltűntek Milka-termékek. Közben a német fogyasztóvédelmi szövetség pert indított a Mondelez ellen, amiért a Milka csokoládék mérete észrevétlenül csökkent, miközben az árak emelkedtek. Legutóbb pedig arról írtunk, hogy a Milka húsvéti Oreo vegyes csomag és a húsvéti vegyes csomag kiszerelése is kisebb lett.

Borotvák

Borotváknál darabszámcsökkenés figyelhető meg. A Gillette Venus Pro Smooth Sensitive borotvabetét csomagja 4 helyett már csak 3 betétet tartalmaz (–25%), míg a Gillette Fusion Proglide Manual borotvabetét esetében a darabszám 14-ről 12-re csökkent (–14,3%).

Mosogatógépkapszuák

Háztartási tisztítószerek között is több JAR terméknél történt módosítás. A gépi mosogatótabletták különböző változatai eltérő mértékben lettek kisebbek: a Jar gépi mosogatótabletta Yellow 35 helyett már csak 34 darabot tartalmaz (–2,9%), míg a Jar All-in-One gépi mosogatótabletta Yellow egyik kiszerelése 46-ról 41 darabra csökkent (–10,9%). Ugyanezen termék egy nagyobb csomagja, a 85 darabos változat 84 darabra csökkent, ami 1,2 százalékos eltérés.

Méretcsökkenés nevemberben és december elején Termék Bejelentő Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) Auchan Kedvenc Sajttal szórt stangli Auchan MO. Kft. gramm 100 75 -25,0% Auchan Kedvenc sajttal baconnal szórt stangli Auchan MO. Kft. gramm 110 85 -22,7% S-BUDGET INSTANT KAKAÓITAL Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. gramm 800 500 -37,5% Gillette Venus borotvabetét PRO Smooth Sensitive Procter and Gamble Hungary KKT. darab 4 3 -25,0% Gillette Fusion Proglide manual borotvabetét Procter and Gamble Hungary KKT. darab 14 12 -14,3% JAR gépi mosogatótabletta YELLOW Procter and Gamble Hungary KKT. darab 35 34 -2,9% JAR All-in-One gépi mosogatótabletta YELLOW Procter and Gamble Hungary KKT. darab 46 41 -10,9% JAR All-in-One gépi mosogatótabletta YELLOW Procter and Gamble Hungary KKT. darab 85 84 -1,2% Belgian Seashells Dark tengergyümölcse desszert Gift Kft. gramm 250 195 -22,0% 7Days Mogyorókrém-keksz Mondelez Hungária Kft. gramm 110 98 -10,9% Milka Törtmogyorós Mondelez Hungária Kft. gramm 90 80 -11,1% Milka Noisette Mondelez Hungária Kft. gramm 90 80 -11,1% Forrás: NKFH

