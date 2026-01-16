Újabb ikonikus termékek mentek össze

Decemberben és idén januárban ismét több termék csomagolási mérete csökkent a boltok polcain. Az ilyen „összemenő” árucikkekről azért állnak rendelkezésre adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és a forgalmazókat a változások bejelentésére. A szabályozás azokra az előrecsomagolt termékekre vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be, és jelenleg olyan üzletekben árusítanak, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Az üzleteknek a vásárlókat is egyértelműen tájékoztatniuk kell a kisebb kiszerelésről, kivéve akkor, ha legalább fél évig párhuzamosan forgalmazzák az eredeti, nagyobb változatot is.
A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége akár csak néhány százalékkal csökken. Ugyanakkor egy jelentősebb, például 20 százalékos méretcsökkentés már tudatos üzleti döntés is lehet, és nem feltétlenül tekinthető trükközésnek. Ilyen esetekben a gyártók gyakran arra törekednek, hogy az árat egy olyan szinten tartsák, amelyet a vásárlók még elfogadhatónak éreznek.
Fontos ugyanakkor, hogy
a hatóságok nem teszik közzé a termékek árait, így az egységárak változása nem követhető pontosan.
Elméletben előfordulhatna, hogy a kisebb kiszereléshez arányosan alacsonyabb ár társul, a gyakorlatban azonban a zsugorinfláció jellemzően nem erről szól.
Pékáruk
Pékáruknál az Auchan saját márkás termékeinél volt méretcsökkenés. Az Auchan Kedvenc sajttal szórt stangli korábbi 100 grammos kiszerelése 75 grammra csökkent (–25%), míg az Auchan Kedvenc sajttal és baconnel szórt stangli esetében 110 grammról 85 grammra esett vissza a tömeg (–22,7%).
Kakaók, édességek
Italporok és édességek körében is jelentős eltérések láthatók. Az S-Budget instant kakaóital esetében különösen nagy a változás: a Spar által forgalmazott termék 800 grammról 500 grammra zsugorodott, ami 37,5 százalékos csökkenést jelent.
A csokoládék között a Belgian Seashells Dark tengergyümölcse desszert 250 gramm helyett már csak 195 grammos kiszerelésben kapható (–22%). A Mondelez termékeinél is több változás történt: a 7Days mogyorókrémes keksz 110 grammról 98 grammra csökkent (–10,9%).
Újabb Milkák a zsugorodó csokik között
A Milka táblás csokoládék több ízesítése – köztük a Milka Törtmogyorós és a Milka Noisette – azonos mértékben, 90 grammról 80 grammra zsugorodott (–11,1%).
A Milka nem először kerül elő a zsugorinflációval foglalkozó jelentésekben. Már tavaly februárban beszámoltunk arról, hogy több táblás csokoládéjuk kisebb lett. Nyáron csökkent a Milka Favourites és a Party Mix tömege, majd szeptemberben, a szaloncukrok kiszerelésének változásait összegző cikkünkben is feltűntek Milka-termékek. Közben a német fogyasztóvédelmi szövetség pert indított a Mondelez ellen, amiért a Milka csokoládék mérete észrevétlenül csökkent, miközben az árak emelkedtek. Legutóbb pedig arról írtunk, hogy a Milka húsvéti Oreo vegyes csomag és a húsvéti vegyes csomag kiszerelése is kisebb lett.
Borotvák
Borotváknál darabszámcsökkenés figyelhető meg. A Gillette Venus Pro Smooth Sensitive borotvabetét csomagja 4 helyett már csak 3 betétet tartalmaz (–25%), míg a Gillette Fusion Proglide Manual borotvabetét esetében a darabszám 14-ről 12-re csökkent (–14,3%).
Mosogatógépkapszuák
Háztartási tisztítószerek között is több JAR terméknél történt módosítás. A gépi mosogatótabletták különböző változatai eltérő mértékben lettek kisebbek: a Jar gépi mosogatótabletta Yellow 35 helyett már csak 34 darabot tartalmaz (–2,9%), míg a Jar All-in-One gépi mosogatótabletta Yellow egyik kiszerelése 46-ról 41 darabra csökkent (–10,9%). Ugyanezen termék egy nagyobb csomagja, a 85 darabos változat 84 darabra csökkent, ami 1,2 százalékos eltérés.
|Méretcsökkenés nevemberben és december elején
|Termék
|Bejelentő
|Mértékegység
|Korábbi méret
|Új méret
|Változás (%)
|Auchan Kedvenc Sajttal szórt stangli
|Auchan MO. Kft.
|gramm
|100
|75
|-25,0%
|Auchan Kedvenc sajttal baconnal szórt stangli
|Auchan MO. Kft.
|gramm
|110
|85
|-22,7%
|S-BUDGET INSTANT KAKAÓITAL
|Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.
|gramm
|800
|500
|-37,5%
|Gillette Venus borotvabetét PRO Smooth Sensitive
|Procter and Gamble Hungary KKT.
|darab
|4
|3
|-25,0%
|Gillette Fusion Proglide manual borotvabetét
|Procter and Gamble Hungary KKT.
|darab
|14
|12
|-14,3%
|JAR gépi mosogatótabletta YELLOW
|Procter and Gamble Hungary KKT.
|darab
|35
|34
|-2,9%
|JAR All-in-One gépi mosogatótabletta YELLOW
|Procter and Gamble Hungary KKT.
|darab
|46
|41
|-10,9%
|JAR All-in-One gépi mosogatótabletta YELLOW
|Procter and Gamble Hungary KKT.
|darab
|85
|84
|-1,2%
|Belgian Seashells Dark tengergyümölcse desszert
|Gift Kft.
|gramm
|250
|195
|-22,0%
|7Days Mogyorókrém-keksz
|Mondelez Hungária Kft.
|gramm
|110
|98
|-10,9%
|Milka Törtmogyorós
|Mondelez Hungária Kft.
|gramm
|90
|80
|-11,1%
|Milka Noisette
|Mondelez Hungária Kft.
|gramm
|90
|80
|-11,1%
|Forrás: NKFH
Címlapkép forrása: Stefan Klein/ullstein bild via Getty Images
Váratlan fordulat: az utolsó pillanatban torpedózta meg a kriptoszabályozást az egyik legnagyobb tőzsde
"Inkább ne legyen törvény, mint rossz törvény".
Irán ellen készült az elnök, aztán valami történt: ezért napolhatták el a támadást
Sok tényezős játszma.
Félrevezette a befektetőket egy magyar tőzsdei cég, lecsapott az MNB
A cég kommunikációja megtévesztő volt.
Rekorddal zárta 2025-öt a PannErgy
A cég túlteljesítette a saját előrejelzését.
Íme Vlagyimir Putyin "ördögi" mesterterve? Óriási válság kirobbantásával kényszerítheti térdre Európát
Egy brit lap szerint könnyedén célra vezethet.
Elkotyogta személyes terveit Jamie Dimon, de a JP Morgan szerint csak viccelt
Érdekeseket mondott a legnagyobb amerikai bank vezére.
Brüsszelben már Ukrajna különleges EU-tagságán dolgoznak
Jogok nélkül emelnék mihmarabb Ukrajnát az uniós tagállamok közé
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.