Visszatért egy rég elfeledett súlyos betegség - Villámgyorsan terjed
Gyorsan terjed a kanyaró Dél-Kaliforniában, a helyzet ráadásul meglehetősen aggasztó, tekintve, hogy rendkívül alacsony az átoltottság.

Dél-Karolina egészségügyi hatósága pénteken már 558 kanyarós megbetegedést tartott nyilván az államban zajló járvánnyal összefüggésben.

Ez 124-gyel több eset a kedden közölt adatnál.

A helyzet egyébként kimondottan aggasztó, tekintve, hogy egyes dél-karolinai iskolákban az átoltottsági arány 20 százalékig csökkent, ami kifejezetten veszélyes egy olyan, rendkívül fertőző betegség esetében, mint a kanyaró.

A kanyaró légúti fertőzés, amelynek tünetei közé tartozik a láz, a köhögés és a jellegzetes bőrkiütés.

Súlyos esetben tüdőgyulladást vagy agyvelőgyulladást is okozhat.

A betegség megfelelő átoltottsággal megelőzhető: legalább 95 százalékos oltási arány szükséges a nyájimmunitás kialakulásához, amely azokat is védi, akik valamilyen okból nem kaphatják meg a vakcinát. Az MMR-oltás két adagja mintegy 97 százalékos védettséget biztosít. Dél-Karolinában az iskolakezdés feltétele a két adag MMR-oltás, az átoltottsági szint azonban a COVID-járvány óta jelentősen visszaesett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

