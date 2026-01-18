  • Megjelenítés
A pénzügyminiszter szerint a Legfelsőbb Bíróság nem tesz keresztbe Trump vámjainak
A pénzügyminiszter szerint a Legfelsőbb Bíróság nem tesz keresztbe Trump vámjainak

Portfolio
Scott Bessent pénzügyminiszter szerint rendkívül valószínűtlen, hogy a Legfelsőbb Bíróság felülbírálja Donald Trump vámpolitikáját; a testület akár már ezen a héten dönthet az ügyben - tudósított a CNBC.

Scott Bessent pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy rendkívül valószínűtlennek tartja Trump vámpolitikájának felülbírálatát a Legfelsőbb Bíróság részéről.

A testület akár már ezen a héten határozhat erről.

"Úgy vélem, nagyon valószínűtlen, hogy a Legfelsőbb Bíróság felülírja az elnök meghatározó gazdaságpolitikai intézkedését.

Az Obamacare-t sem bírálták felül. Szerintem a bíróság nem akar káoszt teremteni

– mondta Bessent az NBC műsorában.

A nyilatkozat egy nappal azután hangzott el, hogy Trump bejelentette: új vámokat vet ki az európai árukra mindaddig, amíg nem születik megállapodás "Grönland teljes körű megvásárlásáról".

Az érintett országok vezetői vasárnap közös nyilatkozatban reagáltak. "A vámfenyegetések aláássák a transzatlanti kapcsolatokat, és veszélyes, lefelé tartó spirált kockáztatnak. Továbbra is egységesen és összehangoltan válaszolunk" – írták, hozzátéve, hogy teljes szolidaritást vállalnak Dániával és Grönland népével.

A vámok Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország termékeit érintik.

Az intézkedés február 1-jén 10 százalékos kulccsal lépne életbe, amely június 1-jétől 25 százalékra emelkedhet.

Bessent szerint az új európai vámok szükséghelyzetre adott válasznak minősülnek. "A nemzetbiztonsági vészhelyzet célja éppen egy valódi vészhelyzet elkerülése. Ez az elnök stratégiai döntése:

az Egyesült Államok gazdasági erejét használja fel egy fegyveres konfliktus megelőzésére

– fogalmazott.

Trump régóta törekszik a dán fennhatóság alatt álló sarkvidéki terület, Grönland megszerzésére, és az elmúlt hetekben fokozta a nyomásgyakorlást. Grönland, Dánia és az európai vezetők eddig egyöntetűen elutasították az amerikai követeléseket.

JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter a múlt héten a Fehér Házban találkozott Lars Løkke Rasmussen dán és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszterrel. A megbeszélést Rasmussen "őszintének, de konstruktívnak" nevezte. A felek megállapodtak egy magas szintű munkacsoport létrehozásáról Grönland jövőjének megtárgyalására.

A Trump-adminisztráció álláspontja szerint Grönland megszerzése nemzetbiztonsági szempontból létfontosságú, mert ellensúlyozná Oroszország és Kína térségbeli terjeszkedését.

Címlapkép forrása: John Lamparski/Getty Images

