Felsővezeték-hiba miatt nagy késés várható a záhonyi vonalon

Felsővezeték-hiba elhárítása miatt Szolnok és Szajol között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek.

Emiatt a záhonyi és a békéscsabai vonalon 30-40 perccel nőhet a távolsági vonatok menetideje - közölte a Mávinform vasárnap a honlapján.

Korábban azt írták, hogy feszültségkimaradás miatt állt a forgalom vasárnap délelőtt Szolnok és Szajol között, a vonatok várakozásra kényszerültek, késéssel indultak tovább, akkor

a záhonyi és a békéscsabai fővonalon 40-50 perccel nőtt a távolsági vonatok menetideje.

