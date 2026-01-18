Kiadtak a hollandok Trumpra: ez zsarolás!

Zsarolásnak nevezte a holland külügyminiszter Donald Trump lépését, aki új vámokkal fenyegette meg európai szövetségeseit, hogy rábírja őket Grönland eladására az Egyesült Államoknak.

Amit csinál, az zsarolás, ráadásul teljesen felesleges. Nem segíti a NATO-t, és Grönlandnak sem tesz jót

– mondta David van Weel a holland televíziónak adott interjújában.

Trump szombaton a Truth Social oldalon jelentette be, hogy február 1-jétől 10 százalékos importvámot vet ki Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Hollandia, Finnország és Nagy-Britannia termékeire. Ezek az országok vállalták, hogy személyzetet küldenek egy grönlandi NATO-hadgyakorlatra.

Van Weel szerint

a grönlandi misszió célja éppen az lett volna, hogy megmutassák az amerikaiaknak: Európa kész részt venni a sziget védelmében.

A miniszter határozottan ellenezte, hogy Trump összekapcsolja a kereskedelmi kérdéseket a sziget körüli diplomáciai vitával.

Az amerikai elnök továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy megszerezze a Dániához tartozó autonóm terület feletti teljes ellenőrzést. Állítása szerint Grönland stratégiai elhelyezkedése és ásványkincsei miatt létfontosságú az Egyesült Államok biztonsága szempontjából. Dánia és Grönland vezetői azonban egyaránt leszögezték, hogy a sziget nem eladó, és nem kíván az Egyesült Államok részévé válni.

Az Európai Unió 27 tagállamának nagykövetei vasárnap rendkívüli ülést tartanak, hogy megvitassák a válaszlépéseket Trump vámfenyegetésére.

Forrás: Reuters

