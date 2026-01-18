Nyolc embert ölt meg három lavina egyetlen nap alatt a szomszédunkban

Legfrissebb összesítések szerint legalább nyolc halálos áldozata van a szombaton Ausztriában történt három lavinának Salzburg és Stájerország tartományban - közölte vasárnap az osztrák rendőrség és a hegyimentők.

A 2150 méter magas Finsterkopf hegycsúcsnál a Grossarl-völgyben hét embert sodort el a hógörgeteg, a mentőalakulatok négyüket már csak holtan tudták kiemelni a hótömegek alól, a többiek részben súlyos sérüléseket szenvedtek.

Bad Hofgastein közelében egy nő életét oltotta ki a lavina.

Egy harmadik hóomlás a stájeroroszági Pusterwald térségében történt. A rendőrség szerint három cseh síelő vesztette életét, négy társukat sikerült élve kimenteni.

Szombaton

több mint 200 hegyimentőt, valamint mentőket és több helikoptert is riasztottak

a balesetek helyszíneire a sérültek kimentésére és a holttestek elszállítására.

A hegyimentők szerint továbbra is lavinaveszély áll fenn a térségben tekintettel arra, hogy a frissen leesett hó még nem tapadt megfelelően az alsóbb rétegekhez a csúcsokon. Az osztrák Alpokban nemrég 20-50 centiméter friss hó esett.

