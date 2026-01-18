Sült krumplis zacskók borították be 75 centiméter vastagon a tengerpartot

Joel Bonnici helyi lakos szombaton a Beachy Head sziklái közelében fekvő Falling Sands strandra indult sétálni, amikor a szokatlan látvány fogadta. Elmondása szerint a part úgy festett, mint egy karibi, aranyhomokos tengerpart, egyes helyeken pedig

a mirelit krumpli mintegy hetvenöt centiméter vastag rétegben borította a fövenyt.

A héten korábban hagymák is partra vetődtek, de amit most látott, az mindent felülmúlt.

A közösségi médiában önkénteseket toboroznak a terület megtisztítására. A műanyag zacskók eltávolítása kiemelten fontos, mert a közelben egy kisebb fókakolónia él, és az állatok könnyen lenyelhetik a zacskókat, vagy játék közben beleléjük gabalyodhatnak.

Kedden három konténer sodródott partra a kelet-sussexi Seafordnál. A parti őrség közlése szerint pénteken repülőgéppel felmérték a térséget, de a tengeren nem észleltek további konténereket. Több partszakaszon azonban továbbra is figyelik a helyzetet.

A most partra sodródott konténerek egy hónappal azután kerültek a vízbe, hogy

tizenhat konténer lezuhant a Baltic Klipper teherhajóról a Wight-sziget közelében.

A Goretti vihar idején további szállítmányok estek a tengerbe más hajókról.

A helyi önkormányzat óvatosságra inti a tengerpartot felkeresőket, és arra kéri őket, hogy kutyáikat tartsák pórázon, mivel a partra sodródott élelmiszerek veszélyesek lehetnek az állatokra.

