  • Megjelenítés
Sült krumplis zacskók borították be 75 centiméter vastagon a tengerpartot
Gazdaság

Sült krumplis zacskók borították be 75 centiméter vastagon a tengerpartot

Portfolio
Mirelit sült krumplis zacskók ezrei lepték el a sussexi tengerpartot Eastbourne közelében, miután a héten több, élelmiszert és csomagolóanyagokat szállító konténer sodródott a partra - számolt be a BBC.

Joel Bonnici helyi lakos szombaton a Beachy Head sziklái közelében fekvő Falling Sands strandra indult sétálni, amikor a szokatlan látvány fogadta. Elmondása szerint a part úgy festett, mint egy karibi, aranyhomokos tengerpart, egyes helyeken pedig

a mirelit krumpli mintegy hetvenöt centiméter vastag rétegben borította a fövenyt.

A héten korábban hagymák is partra vetődtek, de amit most látott, az mindent felülmúlt.

A közösségi médiában önkénteseket toboroznak a terület megtisztítására. A műanyag zacskók eltávolítása kiemelten fontos, mert a közelben egy kisebb fókakolónia él, és az állatok könnyen lenyelhetik a zacskókat, vagy játék közben beleléjük gabalyodhatnak.

Még több Gazdaság

Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt

Kedden három konténer sodródott partra a kelet-sussexi Seafordnál. A parti őrség közlése szerint pénteken repülőgéppel felmérték a térséget, de a tengeren nem észleltek további konténereket. Több partszakaszon azonban továbbra is figyelik a helyzetet.

A most partra sodródott konténerek egy hónappal azután kerültek a vízbe, hogy

tizenhat konténer lezuhant a Baltic Klipper teherhajóról a Wight-sziget közelében.

A Goretti vihar idején további szállítmányok estek a tengerbe más hajókról.

A helyi önkormányzat óvatosságra inti a tengerpartot felkeresőket, és arra kéri őket, hogy kutyáikat tartsák pórázon, mivel a partra sodródott élelmiszerek veszélyesek lehetnek az állatokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility