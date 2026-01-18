  • Megjelenítés
Úgy nyert Oroszország 130 milliárd dollárt az aranytartalékán, hogy az egy unciával sem lett nagyobb
Úgy nyert Oroszország 130 milliárd dollárt az aranytartalékán, hogy az egy unciával sem lett nagyobb

MTI
Az orosz aranytartalék értéke a nemesfém drágulása miatt egy év alatt rekord nagyságban, 130 milliárd dollárral (43 ezer milliárd forint) nőtt – jelentette a RIA Novosztyi hírügynökség az orosz központi bank adataira hivatkozva.

A bank adatai szerint amíg 2025. január 1-jén 195,7 milliárd dollár értékű aranytömb volt a raktárakban, addig az idei év elején már 326,5 milliárd dollárnyi. Mindez az aranypiaci fellendülésnek köszönhető: az aranyár ebben az időszakban 1,7-szeresére nőt, 2600-ról 4400 dollárra unciánként.

Ugyanakkor fizikai értelemben a készletek kissé csökkentek,

0,2 millió unciával, vagyis körülbelül 6,2 tonnával. December 1-jén a készlet 74,8 millió uncia, vagyis 2326,5 tonna volt.

Az arany részesedése az orosz tartalékokban a RIA Novosztyi szerint január elején 43,3 százalék volt. A devizák részesedése a múlt év során mindössze 3,6 százalékonttal nőtt, elérve a 428,3 milliárd dollárt.

