60 éve nem látott hóvihar csapott le a Kamcsatkai-félszigeten

Legalább két ember életét vesztette a Kamcsatkai-félszigeten fekvő Petropavlovszk-Kamcsatszkij városában a heves havazás nyomán az épületek tetejéről lehulló hótömegek miatt - közölték hétfőn a helyi hatóságok.

A félszigeten 60 éve nem tapasztalt hóesés következtében több méter magas hóbuckák zárták el az épületek bejáratait és temették maguk alá a járműveket.

Az időjárás-megfigyelő állomások adatai szerint egyes területeken január első felében

több mint 2 méter hó esett, miután decemberben 3,7 méter hullott.

A város több kerületében is az emberek rákényszerültek, hogy lapátokkal törjenek utat a szabadba a behavazott épületekből, illetve többen egyenesen az alsóbb emeletek ablakaiból hagyták el otthonaikat.

Petropavlovszk-Kamcsatszkijban vészhelyzetet hirdettek, a városban a havazás következtében megbénult a légi- és a tömegközlekedés is. A városvezetés felszólította a lakosokat, hogy a gyermekek maradjanak otthon, az iskolák és egyetemek pedig távoktatásra álltak át. A helyi kormányzó közölte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a városi közlekedés teljes mértékben helyreálljon.

