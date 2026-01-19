  • Megjelenítés
Évtizedek óta tévedésben voltunk: most derült ki az igazság a galaxisok központjában izzó rejtélyes fényről
Gazdaság

Évtizedek óta tévedésben voltunk: most derült ki az igazság a galaxisok központjában izzó rejtélyes fényről

Portfolio
A James Webb űrteleszkóp minden eddiginél élesebb felvételt készített egy szupermasszív fekete lyuk közvetlen környezetéről, ami segíthet megoldani egy évtizedek óta húzódó csillagászati rejtélyt, és alapjaiban formálhatja át a fekete lyukakról alkotott képünket - írta a Live Science.

A csillagászok már az 1990-es évek óta észlelik, hogy egyes galaxisok központjában lévő, aktív szupermasszív fekete lyukak környezetében szokatlanul erős infravörös fény ragyog. Ezt a többletfényességet eddig többnyire a fekete lyukakból kiáramló, túlhevített anyagsugaraknak tulajdonították. Most egy nemzetközi kutatócsoport a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányában a 13 millió fényévre található Circinus-galaxis magját vizsgálta a James Webb-űrteleszkóppal. Az új adatok szerint

az infravörös többletsugárzás valójában a fekete lyukba befelé spirálozó, porban gazdag korongból ered, nem pedig a kifelé áramló anyagból.

Az aktív fekete lyukakat egy hatalmas, fánk alakú gáz- és porgyűrű, az úgynevezett tórusz veszi körül, amelyből az anyag lassan befelé áramlik. Ahogy a fekete lyuk egyre közelebb vonzza ezt az anyagot, az egy vékonyabb akkréciós koronggá rendeződik, majd a lefolyóba örvénylő vízhez hasonló mozgással a fekete lyuk felé zuhan. A súrlódás felhevíti az örvénylő gázt, amely olyan erős sugárzást bocsát ki, hogy elfedi a belső tartományokat. A fekete lyukak azonban nem "porszívók": van egy határ, amennyit egyszerre "megehetnek". A felesleges anyagot nagy sebességű sugarak vagy "szelek" formájában visszalökik a környező térbe. E folyamatok megértése kulcsfontosságú annak feltárásához, hogyan alakítják át a fekete lyukak saját galaxisuk szerkezetét és fejlődését.

A Circinus-galaxis központi zónájának megfigyelését eddig megnehezítette a sűrű gáz és az erős csillagfény, amelyek eltakarták a magot. A Webb rendkívül érzékeny műszerei és fejlett képalkotó eljárásai azonban most lehetővé tették, hogy a kutatók áthatoljanak ezen a fátylon. Ehhez az úgynevezett apertúramaszkolási interferometriát (AMI) alkalmazták, amely gyakorlatilag megkétszerezi a teleszkóp felbontását.

Még több Gazdaság

Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt

Kétszer élesebb képeket kapunk. Ahelyett, hogy a Webb 6,5 méteres tükrével dolgoznánk, olyan, mintha egy 13 méteres űrteleszkóppal figyelnénk az eget

– magyarázta Joel Sanchez-Bermudez, a tanulmány társszerzője.

A megnövelt felbontásnak köszönhetően a Webb egy mindössze 33 fényév széles térséget tudott részletesen feltérképezni a Circinus-galaxis közepén. A kutatók számításai szerint az infravörös többletsugárzás mintegy 87 százaléka a fekete lyukat tápláló,

befelé spirálozó poros korongból származik, míg a kiáramló anyag a sugárzás kevesebb mint 1 százalékáért felelős.

A most alkalmazott módszer más égitestek tanulmányozására is alkalmasnak bizonyul. A Webb például nemrég részletes felvételeket készített a Jupiter vulkanikus holdjáról, Ióról, és a jövőben segíthet apró holdak felderítésében aszteroidák körül, valamint többcsillagos rendszerek pályageometriájának feltérképezésében is.

Kapcsolódó cikkünk

A NASA felfedezése minden eddigi elméletet felülír: lehetetlen tempóban növekszik a szupermasszív fekete lyuk

Címlapkép forrása: Photo 12 via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility