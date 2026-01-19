Évtizedek óta tévedésben voltunk: most derült ki az igazság a galaxisok központjában izzó rejtélyes fényről

A csillagászok már az 1990-es évek óta észlelik, hogy egyes galaxisok központjában lévő, aktív szupermasszív fekete lyukak környezetében szokatlanul erős infravörös fény ragyog. Ezt a többletfényességet eddig többnyire a fekete lyukakból kiáramló, túlhevített anyagsugaraknak tulajdonították. Most egy nemzetközi kutatócsoport a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányában a 13 millió fényévre található Circinus-galaxis magját vizsgálta a James Webb-űrteleszkóppal. Az új adatok szerint
az infravörös többletsugárzás valójában a fekete lyukba befelé spirálozó, porban gazdag korongból ered, nem pedig a kifelé áramló anyagból.
Az aktív fekete lyukakat egy hatalmas, fánk alakú gáz- és porgyűrű, az úgynevezett tórusz veszi körül, amelyből az anyag lassan befelé áramlik. Ahogy a fekete lyuk egyre közelebb vonzza ezt az anyagot, az egy vékonyabb akkréciós koronggá rendeződik, majd a lefolyóba örvénylő vízhez hasonló mozgással a fekete lyuk felé zuhan. A súrlódás felhevíti az örvénylő gázt, amely olyan erős sugárzást bocsát ki, hogy elfedi a belső tartományokat. A fekete lyukak azonban nem "porszívók": van egy határ, amennyit egyszerre "megehetnek". A felesleges anyagot nagy sebességű sugarak vagy "szelek" formájában visszalökik a környező térbe. E folyamatok megértése kulcsfontosságú annak feltárásához, hogyan alakítják át a fekete lyukak saját galaxisuk szerkezetét és fejlődését.
A Circinus-galaxis központi zónájának megfigyelését eddig megnehezítette a sűrű gáz és az erős csillagfény, amelyek eltakarták a magot. A Webb rendkívül érzékeny műszerei és fejlett képalkotó eljárásai azonban most lehetővé tették, hogy a kutatók áthatoljanak ezen a fátylon. Ehhez az úgynevezett apertúramaszkolási interferometriát (AMI) alkalmazták, amely gyakorlatilag megkétszerezi a teleszkóp felbontását.
A family of 'mysterious' objects known as little red dots in distant galaxies may be young supermassive black holes hidden by clouds of neutral gas and electrons, according to an analysis of data from the James Webb Space Telescope published in Nature.
Kétszer élesebb képeket kapunk. Ahelyett, hogy a Webb 6,5 méteres tükrével dolgoznánk, olyan, mintha egy 13 méteres űrteleszkóppal figyelnénk az eget
– magyarázta Joel Sanchez-Bermudez, a tanulmány társszerzője.
A megnövelt felbontásnak köszönhetően a Webb egy mindössze 33 fényév széles térséget tudott részletesen feltérképezni a Circinus-galaxis közepén. A kutatók számításai szerint az infravörös többletsugárzás mintegy 87 százaléka a fekete lyukat tápláló,
befelé spirálozó poros korongból származik, míg a kiáramló anyag a sugárzás kevesebb mint 1 százalékáért felelős.
A most alkalmazott módszer más égitestek tanulmányozására is alkalmasnak bizonyul. A Webb például nemrég részletes felvételeket készített a Jupiter vulkanikus holdjáról, Ióról, és a jövőben segíthet apró holdak felderítésében aszteroidák körül, valamint többcsillagos rendszerek pályageometriájának feltérképezésében is.
Címlapkép forrása: Photo 12 via Getty Images
