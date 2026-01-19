  • Megjelenítés
Friss felfedezés: lehet, hogy megtalálták az egészségre ártalmatlan édesítőszert
Gazdaság

Friss felfedezés: lehet, hogy megtalálták az egészségre ártalmatlan édesítőszert

Portfolio
A mesterséges édesítőszerek eredetileg az egészségesebb életmódot szolgálták volna, ám ma már egyre több aggály merül fel a legnépszerűbb kalóriamentes helyettesítőkkel szemben. Egy ígéretes, természetes alternatíva azonban hamarosan nagyobb mennyiségben is elérhetővé válhat – tudósított a Sciencealert.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

A tagatóz nevű természetes cukor íze a szacharóz édességének mintegy 92 százalékát közelíti, miközben csupán körülbelül harmadannyi kalóriát tartalmaz. Különösen fontos, hogy

nem okoz olyan hirtelen inzulinszint-emelkedést, mint a hagyományos cukor vagy számos mesterséges édesítőszer, ezért vonzó választás lehet a cukorbetegek és az inzulinrezisztensek számára is.

A Tufts Egyetem kutatói amerikai és indiai biotechnológiai vállalatokkal együttműködve igazolták, hogy a tagatóz fenntarthatóan és nagy hatékonysággal állítható elő. A korábbi technológiák költségessége és alacsony hozama eddig komoly akadályt jelentett a szélesebb piaci elterjedés előtt.

A tagatóz ritka, természetes édesítőszer, amely csak kis mennyiségben fordul elő bizonyos tejtermékekben és gyümölcsökben. Azért nem emeli meg jelentősen az inzulinszintet, mert nagyrészt a vastagbélben fermentálódik, és csak részben szívódik fel a vékonybélből. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal, valamint az Egészségügyi Világszervezet egyaránt biztonságosnak minősítette fogyasztásra.

Még több Gazdaság

Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt

A tagatóz a fogak szempontjából is kedvezőbb: a szacharózzal ellentétben nem táplálja a fogszuvasodást okozó baktériumokat, sőt, korai kutatások szerint gátolhatja egyes káros szájüregi mikrobák szaporodását. További előnye, hogy sütéshez és főzéshez is jól használható, szemben sok más édesítőszerrel, amelyek magas hőmérsékleten elveszítik édesítőerejüket vagy kellemetlen mellékízt adnak.

Léteznek bevált eljárások a tagatóz előállítására, de ezek nem hatékonyak és drágák

– magyarázza Nik Nair, a Tufts Egyetem biológiai mérnöke. A kutatók ezért módosított Escherichia coli baktériumokat alkalmaztak, amelyek miniatűr gyárakként működve glükózból állítják elő a tagatózt.

A fejlesztés kulcsa egy nyálkagombából származó, újonnan azonosított enzim volt. Ennek segítségével a termelési hatékonyság mintegy 95 százalékra nőtt, szemben a korábbi 40–77 százalékos hozammal. A kutatócsoportnak még optimalizálnia kell az eljárást, de reményeik szerint a módszer más ritka cukrok ipari előállításánál is alkalmazható lesz. Egyes piaci előrejelzések szerint

a tagatózpiac értéke 2032-re elérheti a 250 millió dollárt.

Kapcsolódó cikkünk

Évezredek óta használt csodaszerek jótékony hatásai derültek ki: szinte minden konyhában megtalálhatóak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility