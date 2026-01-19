Friss felfedezés: lehet, hogy megtalálták az egészségre ártalmatlan édesítőszert

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

A tagatóz nevű természetes cukor íze a szacharóz édességének mintegy 92 százalékát közelíti, miközben csupán körülbelül harmadannyi kalóriát tartalmaz. Különösen fontos, hogy

nem okoz olyan hirtelen inzulinszint-emelkedést, mint a hagyományos cukor vagy számos mesterséges édesítőszer, ezért vonzó választás lehet a cukorbetegek és az inzulinrezisztensek számára is.

A Tufts Egyetem kutatói amerikai és indiai biotechnológiai vállalatokkal együttműködve igazolták, hogy a tagatóz fenntarthatóan és nagy hatékonysággal állítható elő. A korábbi technológiák költségessége és alacsony hozama eddig komoly akadályt jelentett a szélesebb piaci elterjedés előtt.

A tagatóz ritka, természetes édesítőszer, amely csak kis mennyiségben fordul elő bizonyos tejtermékekben és gyümölcsökben. Azért nem emeli meg jelentősen az inzulinszintet, mert nagyrészt a vastagbélben fermentálódik, és csak részben szívódik fel a vékonybélből. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal, valamint az Egészségügyi Világszervezet egyaránt biztonságosnak minősítette fogyasztásra.

A tagatóz a fogak szempontjából is kedvezőbb: a szacharózzal ellentétben nem táplálja a fogszuvasodást okozó baktériumokat, sőt, korai kutatások szerint gátolhatja egyes káros szájüregi mikrobák szaporodását. További előnye, hogy sütéshez és főzéshez is jól használható, szemben sok más édesítőszerrel, amelyek magas hőmérsékleten elveszítik édesítőerejüket vagy kellemetlen mellékízt adnak.

Léteznek bevált eljárások a tagatóz előállítására, de ezek nem hatékonyak és drágák

– magyarázza Nik Nair, a Tufts Egyetem biológiai mérnöke. A kutatók ezért módosított Escherichia coli baktériumokat alkalmaztak, amelyek miniatűr gyárakként működve glükózból állítják elő a tagatózt.

A fejlesztés kulcsa egy nyálkagombából származó, újonnan azonosított enzim volt. Ennek segítségével a termelési hatékonyság mintegy 95 százalékra nőtt, szemben a korábbi 40–77 százalékos hozammal. A kutatócsoportnak még optimalizálnia kell az eljárást, de reményeik szerint a módszer más ritka cukrok ipari előállításánál is alkalmazható lesz. Egyes piaci előrejelzések szerint

a tagatózpiac értéke 2032-re elérheti a 250 millió dollárt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 19. Évezredek óta használt csodaszerek jótékony hatásai derültek ki: szinte minden konyhában megtalálhatóak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images