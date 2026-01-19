  • Megjelenítés
Káosszal indul a hét az utakon: tömegbaleset az M1-en
Több kamion ütközött össze az M1 autópályán Herceghalom közelében. Az útinform szerint több útszakaszon is balesetek nehezítik meg a közlekedést hétfő reggel.

A 30-as kilométernél kiépített terelésnél több kamion is összeütközött, itt sávszűkületre és nehezebb közlekedésre számítsanak az arra haladók. Az országhatár felé egy sávon megindult a forgalom, a főváros felé is egy sávon haladhatnak az autósok. A sávlezárás komoly torlódáshoz vezetett, emiatt legalább 10 kilométeres szakaszon lassul a forgalom. Az eset az M0 autóút forgalmára is hatással van, ahol szintén lassítja a forgalmat, itt is araszolnak a járművek.

Budapest irányába a 20 és a 40 kilométer közötti részen szintén lassú a forgalom, szakaszosan torlódás alakult ki.

Más útszakaszokon is nehéz a közlekedés. A főváros felé vezető autópályákon a sűrű forgalom miatta megszokottnál lassabban lehet haladni. Az M51 autópályán szintén baleset nehezíti a közlekedést, az M5-ös felé vezető oldalon a csomópont előtt egy kamion és egy személygépjármű ütközött. A sérült járművek a belső sávban várakoznak a 28-as kilométernél, az eset mögött torlódás alakult ki.

Az 1-es főúton Mosonmagyaróvár térségében a 167 kilométernél egy személygépjármű az árokba hajtott, emiatt az arra közlekedők félpályás útlezárásra számíthatnak.

