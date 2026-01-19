Kitiltották Magyarországról a Polymarket platformot

Az oldal felhasználói európai idő szerint hétfő reggel tapasztalták, hogy magyar IP címmel az oldal nem elérhető, a tájékoztatásban pedig az jelent meg a főképernyőn – legyen szó iOS, vagy éppenséggel Windows-hozzáférésről, hogy az SZTFH-0325927 számú hatósági döntés miatt a tartalom hozzáférhetetlenné vált - írja a portál.
A lap megtalálta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága honlapján a hirdetmények között a 321/5/2026-os azonosítószámmal ellátott dokumentumot. Ez kimondja: az Adventure One Qss Inc. és a hozzá tartozó polymarket.com domain és aldomainek tiltás alá kerültek, miután
a vállalat hatósági eljárási tiltott szerencsejáték szervezésével foglalkozik.
A dokumentum ide kattintva érhető el. A múlt pénteken kelt határozat szerint az ügy azért indult el, mert a hatósági tiltott szerencsejáték szervezést azonosított.
Mi is ez a platform?
A Polymarket egy blokklánc‑alapú predikciós (előrejelzési) piac, ahol valós események (pl. választások, gazdaság, sport, tech) kimenetelére lehet “igen/nem” részvényeket (kontraktusokat) venni. Az árak a piaci konszenzus szerinti valószínűséget tükrözik, vagyis azt mutatja, mekkora esélyt ad a tömeg az esemény bekövetkezésére. A Polymarket-en tipikusan USDC stablecoinnal kereskednek, a kontraktus ára 0 és 1 dollár között mozog (gyakran centekben látni). Ha például egy kérdésnél a YES ára $0,63, az kb. 63% valószínűséget jelent a piac szerint. Ha ez az árfolyam felmegy 80 centre, akkor az arra fogadó játékosok nyereségre tesznek szert. A piac azt a forgatókönyvet valószínűbbnek árazza. A lejáratkor (amikor kiderül a hivatalos eredmény), a nyertes oldal (legyen ez akár Yes, vagy No az adott kérdésben) 1 dollárt nyer részvényenként, a vesztes oldal 0 dollárt. A kereskedésben nem muszáj kivárni a fogadás végét, bármikor lehet tradelni.
Nem Magyarország az első európai ország, amely ilyen megoldáshoz folyamodott. Vannak ugyanis más országok is, amelyek a blokkolást alkalmazzák a platformmal szemben, hasonló okokból (több ország engedély nélküli szerencsejátéknak tekinti, és emiatt blokkolást / tiltást rendelt el, például Franciaország, Olaszország, Belgium, Lengyelország). De vannak close only helyzetben lévő országok, amely azt jelenti a gyakorlatban, hogy meglévő pozíciókat zárhatnak a játékosok, de új fogadásokat nem nyithatnak. Jelenleg tehát nem egységes az uniós megközelítés ebben a kérdésben.
Saját tapasztalataink szerint a polymarket oldala egyeseknél még elérhető. A felületen egyébként már régóta nyomon lehet követni a 2026-os parlamenti választások eredményére való fogadás számait is például.
Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt
A katonaság megtagadta, hogy titkos dollártartalékaival besegítsen, ami egy gazdasági puccskísérlet lehet.
Most már végre drága az OTP?
A kérdés, ami sokakat érdekel.
Áll a bál az EU vámágyúja körül, Trump fenyegetése elhozhatja a tűzparancsot
Az USA szerint nem fog elsülni a gazdasági csodafegyver.
Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi
Komoly geopolitikai jelentőség.
Bemutatták az új KRESZ-t: rengeteg változásra kell készülni az utakon
Évtizedek óta nem történt ilyen.
Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
A légvédelem egész éjjel dolgozott - Kifejezetten intenzív volt az orosz csapás.
Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét
Fontos jelzést kapnak ezzel a befektetők az intézmény függetlenségéről.
Amerikai támadástól kezdett rettegni egy egész ország: az elnök mindenkit nyugtatni próbál
Aggasztó képek jelentek meg a közösségi médiában.
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Hogyan érvényesítheted az elévülést? Elévülés A-Z-ig
Ebben az írásban megtalál minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!