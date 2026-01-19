Kitiltották Magyarországról a Polymarket platformot

A Polymarket, a világ vezető blokklánc-alapú előrejelzési platformja kitiltásra került Magyarországról, a hatóság döntése értelmében - írja a Bitcoinbázis. Érdemes megemlíteni, hogy nem Magyarország az első európai ország, amely tiltja a hozzáférést a szolgáltatáshoz.

Az oldal felhasználói európai idő szerint hétfő reggel tapasztalták, hogy magyar IP címmel az oldal nem elérhető, a tájékoztatásban pedig az jelent meg a főképernyőn – legyen szó iOS, vagy éppenséggel Windows-hozzáférésről, hogy az SZTFH-0325927 számú hatósági döntés miatt a tartalom hozzáférhetetlenné vált - írja a portál.

A lap megtalálta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága honlapján a hirdetmények között a 321/5/2026-os azonosítószámmal ellátott dokumentumot. Ez kimondja: az Adventure One Qss Inc. és a hozzá tartozó polymarket.com domain és aldomainek tiltás alá kerültek, miután

a vállalat hatósági eljárási tiltott szerencsejáték szervezésével foglalkozik.

Forrás: az SZTFH oldala.

A dokumentum ide kattintva érhető el. A múlt pénteken kelt határozat szerint az ügy azért indult el, mert a hatósági tiltott szerencsejáték szervezést azonosított.

Mi is ez a platform?

A Polymarket egy blokklánc‑alapú predikciós (előrejelzési) piac, ahol valós események (pl. választások, gazdaság, sport, tech) kimenetelére lehet “igen/nem” részvényeket (kontraktusokat) venni. Az árak a piaci konszenzus szerinti valószínűséget tükrözik, vagyis azt mutatja, mekkora esélyt ad a tömeg az esemény bekövetkezésére. A Polymarket-en tipikusan USDC stablecoinnal kereskednek, a kontraktus ára 0 és 1 dollár között mozog (gyakran centekben látni). Ha például egy kérdésnél a YES ára $0,63, az kb. 63% valószínűséget jelent a piac szerint. Ha ez az árfolyam felmegy 80 centre, akkor az arra fogadó játékosok nyereségre tesznek szert. A piac azt a forgatókönyvet valószínűbbnek árazza. A lejáratkor (amikor kiderül a hivatalos eredmény), a nyertes oldal (legyen ez akár Yes, vagy No az adott kérdésben) 1 dollárt nyer részvényenként, a vesztes oldal 0 dollárt. A kereskedésben nem muszáj kivárni a fogadás végét, bármikor lehet tradelni.

Nem Magyarország az első európai ország, amely ilyen megoldáshoz folyamodott. Vannak ugyanis más országok is, amelyek a blokkolást alkalmazzák a platformmal szemben, hasonló okokból (több ország engedély nélküli szerencsejátéknak tekinti, és emiatt blokkolást / tiltást rendelt el, például Franciaország, Olaszország, Belgium, Lengyelország). De vannak close only helyzetben lévő országok, amely azt jelenti a gyakorlatban, hogy meglévő pozíciókat zárhatnak a játékosok, de új fogadásokat nem nyithatnak. Jelenleg tehát nem egységes az uniós megközelítés ebben a kérdésben.

Saját tapasztalataink szerint a polymarket oldala egyeseknél még elérhető. A felületen egyébként már régóta nyomon lehet követni a 2026-os parlamenti választások eredményére való fogadás számait is például.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images