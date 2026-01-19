  • Megjelenítés
Leállt a fűtés egy magyar városban
Leállt a fűtés egy magyar városban

Kazincbarcikán január 19-én dél körül meghibásodott a távhőrendszer, ami miatt leállt a fűtés több mint 500 háztartásban - írja a HVG.

A Barcika Szolg Kft. szakemberei délutánra azonosították a problémát: a Csokonai és a Mikszáth utcák környékén kilyukadt a vezeték.

A hiba elhárítása időigényes.

A szakemberek megkezdték az érintett szakasz leválasztását, ezt követően újra meleg vízzel töltik fel a rendszert, majd elindítják a szolgáltatást. Az érintett területen kívül élők legkorábban az éjszaka folyamán számíthatnak ismét fűtésre – közölte Szitka Péter polgármester a Barcika Szolg Kft. energetikai igazgatójára hivatkozva.

A vezetékszakadás több mint 500 háztartást érint, ahol előreláthatólag 24 órán át nem lesz fűtés és meleg víz.

Az önkormányzat melegedőként megnyitotta az Egressy Béni Művelődési Központot azok számára, akik nem tudják másként megoldani a fűtést, és nincs lehetőségük ideiglenesen rokonoknál vagy ismerősöknél megszállni.

