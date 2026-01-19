Rengeteg autós dob ki feleslegesen 14 ezer forintot: itt a megoldás, amiről sokan nem tudnak

Sok autós még mindig nem él az idén bevezetett, kedvezményes M1 regionális matrica előnyeivel, így akár 14 ezer forinttal is többet fizet a külön megvásárolt vármegyei matricákért - adott ki közleményt az autopalyamatrica.hu.

Az autósok jelentős része továbbra sem ismeri az idei évtől elérhető M1 regionális matricát, ezért sokan feleslegesen költenek a vármegyei matricák egyenkénti megvásárlására. Az autopalyamatrica.hu adatai szerint azok, akik a négy érintett vármegyére külön-külön váltanak jogosultságot, akár 14 ezer forinttal is rosszabbul járhatnak. Közben az éves országos matrica díja már részletekben is kiegyenlíthető.

A szakportál elemzése szerint az M1-es autópálya felújítása miatt bevezetett regionális matrica használata körül továbbra is nagy a bizonytalanság.

A 2026-ban életbe lépett új matricatípus 15 ezer forintért biztosítja négy vármegye – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – teljes fizetős úthálózatának használatát. Ez nagyjából az előző évi költség felének felel meg azoknál, akik eddig külön vármegyei matricákat vettek.

A statisztikák alapján a vásárlók körülbelül tíz százaléka legalább két érintett vármegyére külön váltott matricát. Országosan több száz olyan autós van, aki mind a négy vármegyére egyenként vásárolt jogosultságot, ami 14 ezer forintos többletkiadást jelent. Három külön megvett vármegyei matrica esetén a ráfizetés több mint 6 ezer forint. Két vármegye esetében ugyan nincs tényleges veszteség, de mindössze 310 forinttal magasabb összegért már mind a négy érintett vármegye úthálózata használható lenne. A december elején kezdődött elővásárlási időszak adatai ugyanakkor kedvező tendenciát jeleznek.

Az M1 regionális matrica aránya az összes eladáson belül decemberben 9 százalék volt, januárra pedig 14 százalékra emelkedett.

A szakértők arra számítanak, hogy január végéig – amikor a tavalyi éves matricák érvényessége lejár – ez az arány tovább nő. Az ügyfélszolgálati megkeresésekből kiderül, hogy számos tévhit kapcsolódik az új matricatípushoz. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a használata lakóhelyhez vagy más feltételekhez kötött, holott valójában bárki megvásárolhatja, és az érintett négy vármegye összes fizetős útján érvényes.

Ide tartozik az M0, M1, M15, M19, M85, M2, M51 és M31 autópályák teljes hossza, valamint több további gyorsforgalmi út részben igénybe vehető szakaszai. A részlegesen használható útszakaszok közé tartozik az M3-as autópálya Budapest Szentmihályi út csomóponttól Hatvan csomópontig, az M4-es Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér csomóponttól a Jászberény/Szolnok-észak csomópontig, továbbá az M44-es, M5-ös, M6-os, M7-es és M86-os autópályák meghatározott, kijelölt részei.

Az éves országos matrica esetében is fontos újdonság, hogy a 61 700 forintos díj már részletekben is kiegyenlíthető. Korábbi felmérések szerint az autósok régóta igényelték ezt a lehetőséget, mégis, az új konstrukció híre eddig csak korlátozottan jutott el a felhasználókhoz.

A 2026-os év új fizetős szakaszokat is hozott.

Díjkötelessé vált az M6-os autópálya Bátaszék és az országhatár közötti része, valamint az M44-es két szakasza: a Kecskemét észak–Lajosmizse csomóponttól Szentkirályig, illetve Tiszaug–Tiszakürt csomópontig. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2025. december 30-án átadott szakasza kompenzációként kedvezményes, 2500 forintos vármegyei matricával használható Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A kedvezményrendszer változatlan maradt: a mozgáskorlátozottak és a nagycsaládosok részleges díjmentességet vehetnek igénybe, ha azt előzetesen kérelmezték. Számukra továbbra is biztosított, hogy D2-es kategória helyett D1-es díjkategóriájú matricát vásárolhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images