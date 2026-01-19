Szibériai hideg csap le Magyarországon: az időjárás-előrejelzések szerint eddig tart ki a dermesztő idő

Ismét a hidegé lesz a főszerep a héten Magyarország időjárásában. Az ország jelentős részén alakul hétfőn fagypont alatt a hőmérséklet napközben, míg az éjszaka folyamán sok helyen kemény fagyok várhatóak. Budapesten, és az ország jelentős részén a hétköznapokon nagy valószínűséggel maradnak a nappali mínuszok, a hétvége azonban néhány fokos enyhülést hozhat.

Kemény fagyok jönnek, de van még bizonytalanság az időjárásban

Ahogy arról korábbi cikkeinkben is beszámoltunk, már a múlt héten előrejelezték a meterorológusok, hogy a Szibéria felől jelentős hideg légtömegek érkeznek Európába. Egy ideig úgy látszott, egy ritka időjárási helyzet, a Vojejkov-tengely kialakulására is van esély a hét folyamán, amely egy hatalmas kiterjedésű, több központú anticiklonrendszer, amely az Atlanti-óceán középső részétől Észak-Európán át egészen Szibériáig húzódik.

A hét elején úgy tűnik, a Vojejkov-tengely kialakulásának jelentősen lecsökkent az esélye, ugyanakkor a Weather on Maps legutóbbi Facebook-bejegyzése szerint rendkívül bonyolult légköri viszonyok alakítják majd az időjárási helyzetet Európában. A meteorológusok kiemelték, hogy a Észak-Amerikával ellentétben az földrajzi szélesség, óceánok, tengeráramlatok valamint a a domborzati viszonyok jelentős bizonytalanságot okoznak az előrejelzésekben.

A héten Európában várhatóan folytatódik,

a hideg légtömeg felhalmozódása a Kelet-Európai síkságon,

a "lábas" hideg szivárgása kelet felől a Kárpát-medencében,

az óceán felől érkező légtömegek kiszorítása.

Valamint a mindent összekeverő mediterrán ciklonok délen teszik próbára az előrejelző modelleket és a meteorológusokat.

Kép forrása: Weather on Maps

Időjárás hétfőn

Kép forrása: HungaroMet

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn nap közben a zúzmarás köd kiterjedése csökken az országban, több helyen kisüthet a nap. Az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl egyes tájain ugyanakkor tartósan borult körzetek is maradhatnak. Az északkeleti határvidéken, valamint a Dunántúlon viszont nagy területen végig derült, napos idő valószínű. A jellemzően keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg időnként. A csúcshőmérséklet

-8 és +1 Celsius-fok között valószínű napközben, késő estére pedig egészen -15 és -4 Celsius-fok közé hűl le a levegő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás kedden

Kedd hajnalban különönsen hideg, ködös idő várható majd az ország jelentős részén, a derültebb tájakon akár -20 Celsius-fok is előfordulhat.

Napközben főleg az Alföldön tartósan borult körzetek is maradhatnak. Északkeleten, valamint a délnyugati, nyugati országrészben viszont végig derült, napos idő valószínű. Csupán a borult, ködös vidékeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +1 Celsius-fok között valószínű.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szerdán

Szerdán derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek, utóbbiakra leginkább az Alföldön lehet számítani. A borult tájakon hószállingózás, ónos szitálás is előfordulhat. Többnyire gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -21 és -8 Celsius-fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +2 Celsius-fok között alakul.

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön megnövekvő felhőzet mellett kisebb területen rétegfelhőzet is jelen lehet Magyarországon. Számottevő csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban általában -16, -8 Celsius-fok valószínű, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. Délután -4, +4 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

Időjárás pénteken

Pénteken felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -15 és -4 Celsius-fok között alakul, kora délután -2, +5 Celsius-fok valószínű.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio