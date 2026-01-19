Történelmi csúcsot döntött a hazai autópiac: kiderült, melyik márka tarolt tavaly

Rekordévet zárt 2025-ben a hazai használtautó-piac: az előzetes adatok szerint 920 200 személygépkocsi talált új gazdára, ami minden idők legmagasabb értéke. Az átírások száma így 1,5 százalékkal haladta meg a 2024-as csúcsot, amikor 906 900 jármű kelt el, az elmúlt évtized forgalma pedig összességében közel 70 százalékkal bővült - jelentette a JóAutók.

A piac dinamikus bővülésének hátterében több tényező áll. „A használt autók iránti töretlen kereslet tavaly újabb csúcsra emelte a piac forgalmát. A piac aktivitására kétségtelen hatást gyakorolt, hogy 2025-ben ismét 4–5 százalékkal nőttek a reálbérek, és a jelek szerint az olyan alternatív lehetőségek sem vonták el a megtakarításokat a használtautó-piacról, mint például az év során bevezetett kedvezményes lakáshitel” – értékelte a helyzetet Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. A szakember hozzátette:

A kedvező euróárfolyam miatt felgyorsult a használtautó-import, az így lecserélt korábbi járművek pedig szintén megjelentek a hazai kínálatban.

A Datahouse friss elemzése szerint a hazai másodlagos autópiacot hat vezető márka uralja; együttesen a teljes forgalom csaknem felét, 48 százalékát adják. Az élen továbbra is az Opel áll 95 ezer eladott autóval, ami 10,3 százalékos piaci részesedést jelent. A második helyet 2019 óta stabilan a Volkswagen foglalja el, 10,1 százalékos részaránnyal.

A dobogó harmadik fokára a Suzuki került 8,1 százalékos részesedéssel, a negyedik helyet pedig a Ford szerezte meg 7,9 százalékkal. Az ötödik a prémiumszegmenst képviselő BMW lett, több mint 6,4 százalékos piaci hányaddal.

Változás történt a hatodik pozícióban: ide a Toyota lépett fel 5,6 százalékkal, kiszorítva a korábban itt szereplő Škodát.

A magyarországi személygépkocsi-állomány elöregedése folytatódik, az autók átlagéletkora jelenleg 16,3 év. Ez a tendencia a használtautó-piac szerkezetét is meghatározza, mivel elsősorban az idősebb, megfizethetőbb járművek cserélnek gazdát. A tavalyi adásvételek során eladott autók 39 százaléka már betöltötte a 20. életévét. A kategóriák szerinti megoszlás alapján az értékesített járművek 21 százaléka kisautó, 28 százaléka pedig az alsó-középkategóriába tartozik.

A hazai gépjárműpark megújulását két fő forrás biztosítja. Az újautó-értékesítés 6 százalékkal nőtt: míg 2024-ban 121 600 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, 2025-ben már 129 400 darabot. Jelentős bővülés látható az importált használt járművek körében is: a tavalyi 128 100 darabos behozatal több mint 15 százalékkal haladta meg az előző évi, 111 000-es szintet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images