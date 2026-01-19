  • Megjelenítés
Úgy jegesedik a Balaton, hogy már a komp közlekedése is bizonytalan
A kedvezőtlen időjárás miatt átmenetileg leállt a kompjárat Szántód és Tihany között. A szolgáltatás keddi újraindulása is bizonytalan a tartósan fagypont alatti hőmérséklet és a Balaton fokozódó jegesedése miatt - írja a Hírbalaton.

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) hétfői közleményében jelezte, hogy az időjárási körülményekre hivatkozva ideiglenesen felfüggesztette a Szántód és Tihany között közlekedő kompjárat üzemeltetését. A társaság weboldalán közzétett tájékoztatás szerint

a komp az időjárási körülmények miatt átmenetileg nem közlekedik.

A meteorológiai előrejelzések alapján a szolgáltatás keddi helyreállítása sem valószínű. A prognózisok szerint a Balaton térségében az éjszakai órákban mínusz 9 Celsius-fokig süllyedhet a hőmérséklet, míg a nappali csúcsérték január 20-án, kedden sem haladja meg a mínusz 3 fokot. Ilyen körülmények között a tó jegesedése tovább erősödik, ami ellehetetleníti a biztonságos hajózást a két part között.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

