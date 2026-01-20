  • Megjelenítés
Eldőlt a főváros és a kormány gigantikus pénzügyi csatája
Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Törvényszék bírói indítványát, amely a szolidaritási hozzájárulás alaptörvény-ellenességét állította - olvasható az Alkotmánybíróság honlapján. Ezzel eldőlt, hogy Budapestnek továbbra is fizetnie kell a vitatott adónemet, amely ellen Karácsony Gergely főpolgármester már hosszú ideje jogi csatát vív.

Az ügy előzményei: a 75 milliárdos vita. A konfliktus gyökere, hogy a kormány a nagyobb költségvetéssel rendelkező önkormányzatokat – köztük elsősorban Budapestet – szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezi, amelyet a szegényebb települések támogatására fordítanak. A Fővárosi Önkormányzat álláspontja szerint azonban ez az elvonás olyan mértékű, amely már a város működését veszélyezteti és sérti az önkormányzatiság Alaptörvényben biztosított jogait. Budapest korábban megtagadta a befizetést, ami miatt a Magyar Államkincstár inkasszót nyújtott be a város számláira.

Az Alkotmánybíróság mai döntése értelmében a bírói indítvány nem volt megalapozott.

A testület többek között az alábbiakra hivatkozott:

  • Az Alkotmánybíróság már korábban, egy 2024. novemberi határozatábankimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás szabályai nem sértik a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot.

  • A Fővárosi Törvényszék jogalkotói mulasztás megállapítását is kérte, azonban a testület hangsúlyozta, hogy bírói kezdeményezés csak jogszabály megsemmisítésére irányulhat, mulasztás kimondását nem indítványozhatja.

  • Az indokolás szerint a bíróság nem igazolta kellően, hogy a konkrét ügyben valóban szükség volt-e a támadott jogszabályi rendelkezések alkalmazására.

Mi várható most? A döntés azt jelenti, hogy Budapest jogi eszköztára kimerülni látszik a szolidaritási adó elleni küzdelemben. A kormányzati elvonások és a főváros költségvetési hiánya közötti feszültség tovább nőhet, ami kihatással lehet a budapesti közösségi közlekedés finanszírozására és a tervezett fejlesztésekre is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

