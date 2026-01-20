Eldőlt a főváros és a kormány gigantikus pénzügyi csatája

Az ügy előzményei: a 75 milliárdos vita. A konfliktus gyökere, hogy a kormány a nagyobb költségvetéssel rendelkező önkormányzatokat – köztük elsősorban Budapestet – szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezi, amelyet a szegényebb települések támogatására fordítanak. A Fővárosi Önkormányzat álláspontja szerint azonban ez az elvonás olyan mértékű, amely már a város működését veszélyezteti és sérti az önkormányzatiság Alaptörvényben biztosított jogait. Budapest korábban megtagadta a befizetést, ami miatt a Magyar Államkincstár inkasszót nyújtott be a város számláira.

Az Alkotmánybíróság mai döntése értelmében a bírói indítvány nem volt megalapozott.

A testület többek között az alábbiakra hivatkozott:

Mi várható most? A döntés azt jelenti, hogy Budapest jogi eszköztára kimerülni látszik a szolidaritási adó elleni küzdelemben. A kormányzati elvonások és a főváros költségvetési hiánya közötti feszültség tovább nőhet, ami kihatással lehet a budapesti közösségi közlekedés finanszírozására és a tervezett fejlesztésekre is.

