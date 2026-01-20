  • Megjelenítés
Friss időjárás-előrejelzés: nem tágít a tél
Gazdaság

Friss időjárás-előrejelzés: nem tágít a tél

Portfolio
Az ország nagy részén ma párás, ködös idő várható, amely a főváros térségében, az Alföldön és a Dunántúl keleti felén tartósan megmaradhat. A hőmérséklet többnyire fagypont körül alakul, de egyes térségekben napközben napsütés is valószínű - írta meg a HungaroMet a Facebook-oldalán.

Országszerte változékony időjárásra számíthatunk. Reggel szinte mindenütt párás, borús, ködös levegő fogadta az embereket, a nap folyamán azonban a rétegfelhőzet és a ködfoltok fokozatos visszahúzódása várható.

Budapest tágabb környezetében, az Alföld jelentős részén, valamint a Dunántúl keleti felén ugyanakkor egész nap megmaradhat a tartósan borult, párás idő, helyenként köddel kísérve.

Ezzel szemben az ország más tájain napközben már többfelé kisüthet a nap. Kifejezetten kedvezőek lehetnek a feltételek az északi határvidéken és a délnyugati országrészben, ahol akár egész nap derült égbolt is előfordulhat.

A tartósan borult, ködös területeken helyenként gyenge hószállingózás vagy ónos szitálás is kialakulhat, ami rontja az útviszonyokat, és lassíthatja a közlekedést. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, de az Észak-Dunántúlon a délkeleti szél időnként megélénkülhet.

Még több Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt

Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi

A napi csúcshőmérséklet tág határok között alakul:

a leghidegebb tájakon mínusz 7 fokig is lehűlhet a levegő, míg a legenyhébb területeken akár plusz 1 fokot is mérhetnek.

Kapcsolódó cikkünk

Képek: lecsapott a geomágneses vihar - Magyarországon is látható volt a sarki fény!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility