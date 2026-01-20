Friss időjárás-előrejelzés: nem tágít a tél

Országszerte változékony időjárásra számíthatunk. Reggel szinte mindenütt párás, borús, ködös levegő fogadta az embereket, a nap folyamán azonban a rétegfelhőzet és a ködfoltok fokozatos visszahúzódása várható.

Budapest tágabb környezetében, az Alföld jelentős részén, valamint a Dunántúl keleti felén ugyanakkor egész nap megmaradhat a tartósan borult, párás idő, helyenként köddel kísérve.

Ezzel szemben az ország más tájain napközben már többfelé kisüthet a nap. Kifejezetten kedvezőek lehetnek a feltételek az északi határvidéken és a délnyugati országrészben, ahol akár egész nap derült égbolt is előfordulhat.

A tartósan borult, ködös területeken helyenként gyenge hószállingózás vagy ónos szitálás is kialakulhat, ami rontja az útviszonyokat, és lassíthatja a közlekedést. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, de az Észak-Dunántúlon a délkeleti szél időnként megélénkülhet.

A napi csúcshőmérséklet tág határok között alakul:

a leghidegebb tájakon mínusz 7 fokig is lehűlhet a levegő, míg a legenyhébb területeken akár plusz 1 fokot is mérhetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images